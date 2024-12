Algeciras/Una gran nevada artificial y los villancicos más actuales, entre los que no podían faltar el Burrito sabanero, Ya llegó la Navidad, de Ozuna, y el archiconocido All I want for Christmas is you de Mariah Carey han animado la tarde del sábado en la céntrica Plaza Alta de Algeciras.

Un vistoso pasacalles, con figuras de animación y varias mamá Noel sobre el escenario han traído el mejor ambiente navideño al centro de la ciudad. Decenas de niños y adultos han disfrutado de un buen rato de música y con la nevada artificial producto de varios cañones de espuma.