Según el último recuento, en Algeciras viven unas 80 personas sin hogar. Muchas de ellas se han reunido este viernes en la Plaza de la Mujer de la ciudad (antigua Menéndez Tolosa) para visibilizar las condiciones de extrema pobreza y exclusión social en las que viven.

Organizado por la Comisión de Personas Sin Hogar de Algeciras, el acto ha incluido varias actividades, bailes, un photocall y muchas reivindicaciones bajo el lema 'Me miras, pero no me ves'. Este sábado 23 de noviembre se conmemora el Día Europeo de los Sin Techo.

En Algeciras, el Ayuntamiento mantiene el Centro Municipal de Puertas Abiertas Padre Andrés Avelino, ubicado en el barrio de Pescadores. Representantes de entidades sociales, de Cuerpos de Seguridad y de administraciones públicas lo visitaron el miércoles y el jueves al objeto de conocer de primera mano tanto su funcionamiento como los servicios que allí se prestan. La teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, se encargó de dirigir la visita junto al gerente de la Fundación Humanos Con Recursos, que gestiona estas instalaciones, Alejandro Fernández, y la coordinadora de la misma, Manuela Rivero. Además acudieron la Responsable de la Fundación Moeve, Estrella Blanco, una de las principales entidades colaboradoras de esta iniciativa social, que da con su apoyo para acometer las obras la transformación de las instalaciones para que pueda cumplir con los parámetros de eficiencia energética que se persiguen en la actualidad. Además, también asistió por parte municipal el superintendente de la Policía Local, Ángel Gutiérrez.

Conesa explicó que esta iniciativa se enmarca en el contexto de la conmemoración del Día Europeo de las Personas sin Hogar, que se celebra el próximo sábado, y sirve para que una amplia representación de la sociedad algecireña haya tenido constancia directa de este recurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Algeciras.

Los usuarios del centro de puertas abiertas, personas que carecen de un techo, tienen la posibilidad de pernoctar en sus instalaciones, donde además de cobijo reciben asistencia en materia de duchas e higiene personal, lavado de ropa, comida y convivencia.

La gestión del centro está adjudicada a la organización no gubernamental Humanos con Recursos, con la que el Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración que el pasado mes de agosto fue renovado por ambas partes, y que contempla una aportación municipal de 150.000 euros.

“El bienestar de las personas que carecen de un techo bajo el que guarecerse es un pilar importante en la acción social de este equipo de Gobierno, y seguiremos trabajando para que dentro de las posibilidades y competencias que tiene este Ayuntamiento, quienes quieran optar a hacer uso de este recurso cuenten con todos los servicios que están a nuestro alcance”, dijo la teniente de alcalde.

Además, en Algeciras, la Fundación Cruz Blanca tiene una unidad móvil de personas sin hogar que una vez a la semana hace salidas por diferentes emplazamientos. Ofrecen 17 plazas en un Centro de Acogida integral (CA) con un modelo de superación y un itinerario de inserción sociolaboral. El objetivo es crear las condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a una vivienda estable. Los participantes avanzan por diferentes etapas y, a medida que alcanzan objetivos, se les ofrece la posibilidad de estancias más prolongadas.