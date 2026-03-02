La UCA lleva al IES El Getares de Algeciras un proyecto para transformar residuos orgánicos en abono

La Universidad de Cádiz (UCA) ha puesto en marcha en el IES El Getares de Algeciras una nueva acción divulgativa destinada a fomentar la sostenibilidad ambiental y el cuidado del suelo a través del compostaje. Bajo el título Del Residuo al Abono: Fomentando la Sostenibilidad y la Biodiversidad del Suelo, la actividad pretende acercar a la comunidad educativa la importancia de conservar los suelos y de gestionar de forma responsable los residuos orgánicos.

La propuesta combina sesiones teóricas y prácticas. Por un lado, el alumnado ha recibido una charla centrada en la función ecológica del suelo, la biodiversidad que alberga y su papel clave en el reciclaje de nutrientes. Por otro, ha podido participar en talleres prácticos que muestran cómo los restos orgánicos domésticos pueden transformarse en un recurso útil y económico para mejorar la calidad del terreno.

Durante la jornada, el equipo investigador de la UCA instaló una compostadora en el huerto escolar del centro y aplicó compost en varios bancales. Estas actuaciones permitirán evaluar en futuras visitas los efectos del compostaje sobre la calidad, funcionalidad y biodiversidad del suelo, con el objetivo de impulsar la economía circular a pequeña escala y reforzar el conocimiento sobre los organismos que habitan en él.

Con esta intervención en Algeciras, el proyecto suma ya tres centros educativos participantes, tras las experiencias previas desarrolladas en el IES Rafael Alberti, de Cádiz, y en el CEIP La Barrosa, de Chiclana. El equipo responsable está integrado por Pablo Homet, Isabel Liberal, Juan F. Aguiar, Kina García y Marta Rodríguez Reyes.

El programa Del Residuo al Abono contempla además la instalación de composteras en huertos urbanos vinculados a colegios e institutos, el seguimiento de la biodiversidad del suelo y la elaboración de materiales divulgativos y guías prácticas para facilitar la replicabilidad del compostaje y la observación del suelo en otros entornos.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento 2025-2026 de la Universidad de Cádiz, coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y cuenta con la cofinanciación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.