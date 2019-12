Así son las tendencias del hogar para 2020. Elegantes, sofisticadas y colores vivos

Las cocinas se han convertido en un verdadero espacio creativo donde dar rienda suelta a nuestros conocimientos gastronómicos. Con las tendencias decorativas del catalogo lasandecoracion 2020 que te revelamos a continuación sentirás toda la inspiración que necesitas para cocinar los platos más deliciosos.

¿Cuáles son las tendencias decorativas del catálogo Lasan decoración 2020?

Minimalismo nórdico

El interiorismo se decanta una vez más por el estilo minimalista, plasmado en cocinas de líneas limpias y aspecto moderno ¿La razón? Se trata de un estilo dotado de múltiples ventajas: aporta amplitud, es vanguardista y su sofisticada simplicidad hace que nunca te canses de él.

El estilo minimalista es uno de los más prácticos cuando hablamos de cocinas, ya que el uso de elementos lineales permite una limpieza mucho más rápida y cómoda ( por eso es el preferido por los chefs profesionales) ¡Es perfecto para aquellos que no tienen un minuto que perder!

¡Hágase la luz!

Una de las partes de tu casa donde quieres tener más y más luz es, indudablemente, la cocina. El catálogo lasan decoración 2020, consciente de ello, opta por un interiorismo diáfano, que se decanta por el blanco como el mejor color para potenciar la luminosidad.

Un mobiliario de cocina dotado de alto brillo y colores claros es perfecto para que esta parte de la casa aproveche al máximo todos y cada uno de los puntos de luz, tanto naturales como artificiales, lo que dará lugar a una habitación mucho más espaciosa y pulcra.

Perfectamente integrado

Lo bueno que tienen las cocinas decoradas con un mobiliario de calidad es que se integran perfectamente en el resto de la casa, por lo que ya no resulta necesario separarlas con elementos arquitectónicos ¡No desentonarán como una parte más de tu salón!

La cocina se abre al hogar, ya no se esconde tras sus muros... y es que, cuando algo es bonito, no tiene sentido ocultarlo. Está tendencia decorativa no solo te permite ganar espacio, si no también gozar de un moderno estilo loft.

¡Más madera!

Es incuestionable que la madera es una de las principales líneas seguidas por el interiorismo de 2020. En realidad, la elección de este material es un clásico en lo que a mobiliario de cocina se refiere. La tendencia del próximo año vuelve los ojos hacia ambientes sencillos y naturales... y es ahí donde la madera juega un papel fundamental.

Pocos materiales son tan versátiles como la madera, ya que se trata de un elemento decorativo muy potente, que funciona a la perfección en los estilos decorativos más diversos ¿ Quieres una cocina clásica y hogareña? Pon madera ¿Buscas una cocina rabiosamente innovadora? Pon madera.

Sí al eclecticismo

Otra de las tendencias del catálogo Lasan decoración 2020 opta por dinamizar nuestras cocinas con la ayuda del eclecticismo. Mezclar formas y estilos supone salirse del molde y agudizar la creatividad para hacer de una cocina cualquiera tu cocina.

Las cocinas del 2020 mezclarán alturas y colores, muebles y electrodomésticos, modernidad y tradición, acabados brillo y mate ... y el resultado será un espacio único lleno de personalidad (y eso es justo lo que estás buscando, ¿me equivoco?).