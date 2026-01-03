Los taxistas de Algeciras reparten ilusión con una campaña solidaria de recogida de juguetes

La cooperativa de Radiotaxis Algeciras ha vuelto a demostrar su compromiso social con la ciudad a través de una nueva campaña solidaria de recogida de juguetes, cuyos donativos han sido entregados a la asociación Reyes Magos 98, Ambae y a la unidad de Pediatría del Hospital Punta Europa.

La iniciativa ha sido posible gracias a la solidaridad de los propios taxistas, que un año más han participado activamente para que ningún niño o niña se quede sin juguetes en estas fechas tan señaladas. La campaña se ha consolidado como una de las acciones sociales más significativas del colectivo durante la Navidad.

Desde la cooperativa han agradecido de forma expresa la implicación de todos los compañeros que han colaborado, no solo en esta recogida de juguetes, sino también en otras iniciativas sociales impulsadas a lo largo del año, como el tradicional Paseo de la Ilusión para personas mayores o el apoyo a distintas asociaciones mediante la difusión de sus campañas en los propios taxis.

El colectivo del taxi en Algeciras subraya su voluntad de dar un paso al frente en el tejido social de la ciudad, reforzando su papel como un sector implicado en la vida comunitaria más allá de su labor profesional.