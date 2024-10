El Taller, el restaurante de Algeciras que le saca todo el jugo a las verduras

Un grupo de comensales treintañeros que están comiendo en la mesa que tenemos al lado celebran un plato que ha llegado a la mesa. La presentación es muy vistosa. El plato va presidido con unas zanahorias enteras, peladas, pero con un poquito de su tallo puesto y cuidadosamente presentadas con una crema de remolachas y un ajo blanco. Las zanahorias están tiernas, se han cocido a baja temperatura.

En El Taller, un restaurante situado muy cerca de la Plaza Alta de Algeciras, las verduras no se limitan a ser meros acompañantes del producto principal, son las protagonistas absolutas en bastantes de los platos de este establecimiento fundado en el año 2017 y que se está convirtiendo en uno de los sitios más atractivos del Campo de Gibraltar, según ha publicado la web especializada Cosas de comé.

Así, por ejemplo hay un paté de pimientos rojos y nueces que sirven con unas tiras de pan de foccacia elaborado por ellos mismos, suelen tener una lasaña que rellenan con espinacas o con calabaza y cuando es temporada tienen un exquisito tartar de tomates, donde mezclan hasta tres tipos de este fruto, que aliñan con pesto y que adornan con piñones y unas tiras de verdura. No falta tampoco coliflor que preparan a la plancha y que acompañan con una crema elaborada con leche de coco.

Varias pizarras, pintadas con colores, son el formato en el que se presenta la carta del local. Los camareros y camareras van llevándolas por las mesas para comentarlas con los clientes. No se limitan a enseñarla sino que cuentan un poco lo que llevan y responden con claridad cuando se le pregunta cuales son los platos que tienes que probar en la casa. No te contestan con el manido «aquí todo está bueno» que no te sirve para nada.

Tartar de tomate de El Taller. / Cosasdecome

Se come a base de platos, todos preparados para compartir. Hay una veintena de opciones. Tan solo un par de tapas, la ensaladilla…ahora te cuento más detalles de ella, y un picoteo con dos variedades de queso. Los precios oscilan entre los 3,20 euros de la ensaladilla a los 24 del entrecot de retinto de 400 gramos acompañado con mantequilla y patatas. De todos modos este es el único plato por encima de los veinte euros, los demás se mueven casi todos entre los 10 y los 20.

El local cuenta con un comedor y luego una terraza en la calle Teniente García de la Torre, un estrecho callejón. Mejor llamar para reservar porque el sitio tiene buena afluencia de público. Al frente, Alba García, 32 años y nacida en Algeciras. Llegó a esto de la hostelería casi por casualidad, para ayudarse a sus estudios de derecho, pero al final ha terminado haciéndose cargo en solitario de la dirección del establecimiento, que se fundó en el año 2017, aunque Alba lo comanda en solitario desde 2023.

La corvina con arroz frito, otro de los originales platos del restaurante. / Cosasdecome

Dirige un equipo en el que están 3 cocineros más, además de ella: Álvaro Posada, Pablo Díaz y Anita Benedetti son los responsables de todo lo que sale de los fogones, incluido el pan del establecimiento, que también hacen ellos, a excepción del que traen para acompañar algunos platos, que es de la panadería Selva o de las regañás de El Guijo que lleva la ensaladilla. Alba señala que su establecimiento es diferente. Se le podría clasificar como un sitio de comida innovadora y de esos que cuidan el producto. Estarían dentro de la tendencia actual de darle más protagonismo al lado verde de la vida. «Intentamos que las verduras sean protagonistas, que no sean tan solo una guarnición».

La originalidad se nota en todo, hasta en la ensaladilla, que a la mezcla típica de zanahorias, patatas, atún y huevo une luego por encima una «salsa tonatta», una mezcla de mayonesa, con alcaparras, atún y un poquito de limón.

Uno de los platos que más salen es un wok (salteado oriental) que lleva secreto ibérico, fideos, verduras y salsa de ostras. También muy solicitado un paté que elaboran con carnes de pato y pollo y que luego acompañan con las tiras de pan de foccacia que elaboran ellos y con un especie de mermelada de manzana.

Tarta de chocolate, uno de los postres. / Cosasdecome

También tiene muchos seguidores un tartar que elaboran con presa de vacuno Black Angus y que aromatizan con Kimchi, la salsa oriental de moda. De todos modos Alba destaca que «la carta cambia cada dos semanas. Siempre metemos algunos platos nuevos». Trabajan también con pescados de la zona como la corvina que sirven asada y que acompañada de arroz frito y una crema de ajos.

Alba destaca que con la carta de vinos también intenta ser original y solemos tener vinos de Jumilla o de El Bierzo. Los postres también se elaboran en la casa y van variando. Suelen tener un milhojas de manzana, algún postre con chocolate, o una tarta de queso para la que emplean el Stilton, una variante del queso tipo Roquefort.

Horarios, localización, teléfono y más datos de El Taller, aquí.