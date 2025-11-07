La suerte sonríe a Algeciras con el premio El Millón del Euromillones

La fortuna ha vuelto a visitar el Campo de Gibraltar. El sorteo del Euromillones celebrado este viernes 7 de noviembre de 2025 ha dejado en Algeciras el premio de El Millón, dotado con un millón de euros y que en esta ocasión corresponde al código VFJ73246.

El boleto ganador fue sellado en el despacho receptor ubicado en Alimentación El Oasis, en la rotonda de la Mutua de Ceuta, un establecimiento habitual de venta de Loterías y Apuestas del Estado.

Con este premio, el establecimiento algecireño se une a la lista de puntos de venta agraciados con importantes premios en los últimos meses, confirmando la buena racha de la comarca en los sorteos nacionales.

La combinación ganadora del sorteo del Euromillones del viernes estuvo formada por los números 11, 21, 39, 40 y 43, y las estrellas 2 y 8. Aunque ninguno de los boletos acertó la combinación completa para llevarse el bote europeo, el premio de El Millón ha convertido a un vecino o vecina de Algeciras en nuevo millonario.