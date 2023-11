El sorteo del 11/11 de la ONCE deja más de un millón de euros en el mercado de abastos de Algeciras

El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido un premio de un millón de euros en Algeciras en el sorteo celebrado en la noche de este sábado.

Virginia Gómez ha sido la encargada de vender la serie agraciada con un millón de euros y nueve cupones premiados con 2.000 euros cada uno que suman otros 18.000 euros en la Puerta del Mar del mercado Ingeniero Torroja.

Al conocer la buena noticia, rompió a llorar de emoción por la felicidad de haber llevado la fortuna a sus clientes. A las seis de la mañana de este domingo ya estaba levantada y preparada para localizar a sus vecinos agraciados.

“Es mucha gratitud la que siento ahora", reconoce Gómez, vendedora de la ONCE desde 2020. "Me llamaron un montón de clientes anoche diciendo que confiaban en mí. Yo es que todos los días me levanto diciendo que voy a dar el premio y estoy muy ilusionada. Sobre todo, porque no es que le haya arreglado la vida a una persona, es que se la he arreglado a una familia entera con los tiempos que corren”, añade este domingo.

“Es maravilloso", añade. "Porque hay mucha necesidad, las hipotecas están subiendo, todo está subiendo, y todo el mundo está muy apretado”. “El viernes fue mi cumpleaños, me van a hacer fija, y me voy a ir a Tailandia, y ahora el premio, todo me ha venido de golpe, es brutal”, dice exultante antes de salir de casa para compartir la ilusión de los afortunados.

El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, como el de Algeciras.