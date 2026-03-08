David Mota sustenta la Pasión de Jesús en el amor y la fe juvenil

“Joven, no te quedes sólo en la madera”. Algeciras disfrutó con emoción y con esa ilusión primeriza de escuchar este domingo, primitivamente, del anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en las calles de la “ciudad del sol”. David Mota Cano interpretó el Pregón Juvenil de la Semana Santa de Algeciras 2026 con un llamativo y sólido mensaje, pese a su juventud, inspirado absolutamente en la fe y una creencia clara, sin veladuras, algo que no se acostumbra a oír desde atriles y pregones, menos aún entre los más noveles. El acto, organizado por la Hermandad de la Sagrada Mortaja una Cuaresma más, puso la Iglesia de San Antonio al máximo de su aforo para escuchar al joven pregonero y su devocional obra. Un ambiente y voluminoso aforo que hacía años no se veía en este acto y que es digno de mencionar por recuperar tan relevante impronta.

David Mota preparó una esculpida y extensa obra en la que repasó por completo toda la Pasión de Jesús a través de los ojos de su cultivada fe y de los Misterios y Dolorosas que dan forma y contenido a las hermandades de la Semana Santa de Algeciras. Con un estilo rupturista del clásico recorrido por las corporaciones de la ciudad, Mota fue visitando las hornacinas de cada parroquia y cofradía respetando el orden cronológico de los acontecimientos de la pasión, obvio, con alguna licencia entre las devociones más especiales del pregonero.

Los dos David Mota, padre e hijo, se abrazan durante el acto. / Vanessa Pérez

Arrancó el texto con un bello un canto de entrada, una oda y elogio a todos los protagonistas que hacen posible cada primavera el milagro de la semana más bella del calendario. “Bienaventurados los nazarenos, capataces, mantillas, vestidores, jóvenes que aprenden de los mayores y a todos los que rezan y perdonan, pues para ellos es Semana Santa todo el año”, aseveró el exaltador.

El joven pregonero no dejó en el tintero sus raíces vinculadas al Colegio de los Milagros, dónde creció y aprendió mucho más que lo que se enseña en los libros. Puso en valor, también orgulloso de haber sido partícipe de su desarrollo, la Procesión Juvenil que cada año “anuncia la Semana Santa con las miradas y corazones más sinceros de Algeciras”.

Emocionó a tramos y a todos, con ese especial itinerario de Cristo por la Pasión a través de cada una de las hermandades de la ciudad, dando paso al Amor [Borriquita], los atardeceres que arden en la Cuesta del Rayo, la burla y coronación de espinas o el camino hacia el Gólgota con el final en la Cruz, siempre bajo la atenta “mirada de María en Algeciras”. Tuvo momentos de especial trascendencia al referirse a su dos hermandades más íntimas, Medinaceli y Sagrada Mortaja, en las que “aprendí a creer”, dejando una honda huella en su fe la Capilla de San Isidro donde “siempre estará su corazón”.

El publico asistente al Pregóin Juvenil. / Vanessa Pérez

La devoción por la Virgen de la Palma o Santa Ángela de la Cruz y todo ese mensaje de que el joven no debe quedarse en la madera y en una simple imagen, con una clara perspectiva de altura cristiana, puso una nota de valor diferencial en un pregón rico en palabras, texto y duración. Una feliz noticia para toda la familia Mota Cano y un feliz anuncio para el joven pueblo de Algeciras.

De presentador, todo un ejemplo de cristiano, cofrade y padre

El pregonero contó con una cariñosa y cuidada presentación protagonizada nada menos que, por su padre, con quien comparte estrictamente además del apellido, el nombre. David Mota [padre] ya adelantó que el exaltador versaría sobre “la mayor historia de amor” y de la enorme dicha de haberle visto crecer en la fe y entre los bancos de una iglesia, viviendo muy de cerca esta “bendita locura” de las cofradías. Con San Isidro como brújula devocional y al calor de su familia mortajera, el pregonero creció viendo en su propia casa y en la figura de su padre, la tradición y la fe por Jesús y el mundo de la Semana Santa.

Sones de inspiración macarenos y de Esperanza

El acompañamiento musical de la jornada corrió a cargo de la Banda de Música Armando Herrero de Algeciras, como siempre, sublime en este tipo de actos. El programa de marchas procesionales para la ocasión, contó con la interpretación de: Como tú, ninguna (David Hurtado Torres), Siempre la Esperanza (Jesús Espinosa de los Monteros), Hossana in Excelsis (Óscar Navarro Montero), Mi Amargura (Víctor Manuel Ferrer) y Pasa la Virgen Macarena (Pedro Gámez Laserna).