El sello de Correos del arrastre de latas de Algeciras tendrá una tirada de 4 millones de ejemplares

Algeciras/El sello que ha lanzado Correos ilustrado por una imagen del tradicional Arrastre de latas que se celebra en Algeciras cada 5 de enero tendrá una tirada de 4 millones de ejemplares, con un precio de 0,82 euros, y con él se pueden enviar cartas o tarjetas postales en territorio nacional de hasta 20 gramos. Así lo ha explicado este viernes la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, en su presentación en el salón de plenos de la ciudad. El acto ha contado con la presencia de Juan Panés, que era presidente del Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras cuando se propuso este motivo para el sello. De hecho, la imagen es un dibujo realizado a partir de una fotografía de sus nietos arrastrando latas.

Panés explicó que el primer paso fue enviar a la Comisión Filatélica del Estado vídeos del Arrastre de latas de Algeciras para que valorasen el motivo a la hora de emitir un nuevo sello. "Me dijeron que sí, pero que iba a ser un sello de Navidad, que es mejor porque lo va a ver mucha gente. Encima que va a ser de tarifa A, que tiene una tirada de 4 millones, cuando lo normal es que fuese de 60.000. Desde Madrid me pidieron un dibujo y saqué una foto de mis nietos de espaldas para que no hubiera ningún problema y de ahí sacaron el dibujo, que aparece con la frase Feliz Navidad en los cuatro idiomas. Le doy las gracias a Correos por este sello y al Ayuntamiento por su apoyo. Ahora queda ponerle muchos sellos a las cartas para que nos vean por ahí, nada de emails y Whatsapp", explicó.

Nuria Lera recordó que cada año, desde 1997, Correos lanza una serie especial de Navidad con dos sellos. Este año acompaña al del arrastre de latas uno dedicado al belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial de España que será presentado la próxima semana en Madrid. "El arrastre de latas es una tradición que no conocía y que ahora siempre quedará en el coleccionismo. Es un sello de tarifa A, que cuenta con una tirada de 4 millones, por lo que será más especial", indicó la responsable de Correos.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, mostró su agradecimiento a Correos porque la tradición, que data de 1900, como recordó el primer edil, podrá llegar a todo el mundo a través de las cartas y de la filatelia. A la finalización del acto se llevó a cabo el tradicional matasellado.

Correos permite adquirir en su web cinco sellos del arrastre de latas de Algeciras por 4,10 euros. En la descripción del producto destaca del motivo que lo ilustra: "Este sello de tarifa A está dedicado a través de una ilustración a la Tradición de Arrastre de latas por los niños y niñas de Algeciras. La tradición del Arrastre de latas en Algeciras es una celebración navideña única que ocurre cada 5 de enero. Los niños y niñas salen a las calles arrastrando latas vacías atadas con cuerdas para hacer ruido y llamar la atención de los Reyes Magos. Esta costumbre, que data de principios del siglo XX, tiene varias leyendas sobre su origen, incluyendo historias de gigantes y niebla, así como la necesidad de recordar a los Reyes la presencia de los niños. Hoy en día, el evento no solo es divertido para los pequeños, sino que también reúne a la comunidad. Se organizan concursos de esculturas hechas con latas recicladas, premiando las creaciones más originales. Esta tradición ha sido adoptada por otras localidades cercanas y se ha convertido en un atractivo turístico".