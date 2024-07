Salvador y Pastora Andrades, música con sello algecireño a partir de una guitarra y el flamenco

Algeciras/Padre e hija, Salvador y Pastora Andrades son los encargados de abrir este lunes el X Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Recibieron educaciones musicales distintas, pero todo confluye en la música con raíz flamenca, sí, y muy diversa. El concierto que ofrecerán en el parque María Cristina (22:00) permitirá al público escuchar una minera y una bulería, a cargo de Salvador, y composiciones conocidas o propias en la segunda parte del espectáculo, que Pastora ha fusionado, ha reinterpretado o ha creado.

"Hombre, Paco de Lucía es mi vida porque, de hecho, yo toco la guitarra porque mi padre era muy aficionado a la guitarra y los discos que yo escuchaba cuando tenía 10 u 11 años eran los de Paco. Entonces, su música ya la tengo yo desde entonces metida aquí en la cabeza. Las primeras notas que dí en la guitarra fueron de Entre dos aguas, como la mayoría de los chavales de aquella época. Esas notas primeras marcan un antes y un después en mi vida. Me convertí en músico sin darme cuenta, realmente", relata Salvador.

Se educó con el padre de los Lucía, Antonio Sánchez, después de pasar antes por las manos de Paco Martín, otro guitarrista algecireño que ya falleció. "Paco a su vez había sido alumno de Antonio. Fui alumno del alumno y alumno del maestro", resume Andrades. "Antonio era superestricto, súper metódico, muy serio. Aprendí mucha disciplina de él con diecisiete años. Era todo lo que puede tener un profesor. Para mí fue, con respeto a todos los demás, mi gran maestro, porque si no hubiera sido por él, hoy en día no sería guitarrista", añade.

Camina con la guitarra a su espalda en muchos momentos del día, "con la casa a cuestas como decía Paco". Cuando se le pregunta si se toma la actuación de apertura del encuentro como un premio, responde: "La gente dice que nadie es profeta en su pueblo. Para mí lo más bonito, el premio, es que yo tenga tantos amigos que por parte de los organismos, por parte de la gente, por parte del conservatorio -que también alguna vez me ha llamado-, o por parte de las casetas de Feria que entre un par de casetas este año me han dado un par de reconocimientos otros años me han dado otros. El gran profeta fue Paco".

No duda que existe una escuela algecireña de guitarra, un estilo propio que en opinión de Andrades definió Antonio Sánchez. "Esa evolución es de Antonio, la retoma Ramón de Algeciras y, luego, un poco más pequeño que era, Paco. Y es Paco quien le dió el boom internacional, pero esa escuela se crea en Algeciras", señala.

¿Cuáles son las características que la definen? "Por la limpieza del sonido. Es muy difícil de describir. Es como si tú le dices a un ciego que nunca ha visto los colores cómo es un color. Pero es el peso de la mano, la forma de tocar, el sonido de la guitarra. Todo eso que se hereda de tú a tú. Hay gente que por ahí lo tiene, pero aquí se ha heredado directamente del tú a tú, de la enseñanza. Así lo hemos ido agarrando. Entonces, claro, tú escuchas y escuchas las armonías, las escalas, todo, y dices paquero".

Salvador Andrades, Shuster y Pilar López durante un ensayo. / Claudio Palma

Este lunes será Salvador, el padre, quien tocará en la primera parte del espectáculo con Antonio Morata Schuster en la percusión y María Pilar López al violín. Luego llegará Pastora, su hija, en la segunda parte con Paquete a la guitarra, Tobalo a la percusión y Néstor Urquilla al bajo. "Tiene un oído, una afinación. Es muy buena, muy buena. No voy a decir que es la mejor del mundo, aunque para mí lo es porque soy su padre".

Pastora ha crecido entre artistas y lleva en Madrid diez años. Será la primera vez que ofrezca un concierto en el parque. "Me da más responsabilidad y más nervio, en realidad. Y mira que toco en sitios, que tengo la suerte de tocar en sitios increíbles, pero sí que es verdad que, yo qué sé, en la tierra y también compartir el cartel con mi padre, pues una cosa muy linda, ¿no?", confiesa.

Cantante e intérprete con el bajo. "Empecé a tocar bajo con 16 años o por ahí. Bueno, yo tocaba la guitarrilla eléctrica. Tuve mi época rockera, aunque venía del flamenco. Empecé a tocar, empecé a tocar bajo un poco yéndome más por el tema americano, como groove y cosas de estas. Pero al final, bueno, la vida pues te va llevando a la raíz, ¿sabes? Claro, claro. Y entonces pues ya a partir de los veintipico empecé ya a aprenderme cosas así del flamenco. Mis referentes han sido Alain Pérez y Carlos Benavent, pero ha sido desde otro prisma", explica Pastora.

El flamenco obviamente siempre va a ser mi cuna, pero también es una música de raíz — Pastora Andrades

Entre esas músicas que ofrece la algecireña sobresale la brasileña. "El flamenco obviamente siempre va a ser mi cuna, pero también es una música de raíz. Aquí como es el flamenco, pues en Brasil también hay su música de raíz. Y al final, pues eso me vino. Mi hermano hizo una gira por ahí, tocando, y me trajo unos discos. Entonces no existía Spotify ni estas cosas como están ahora.".

A Pastora, la música brasileña le parece "muy rica" armónicamente y de melodías. "Es como que al final es bastante fusionable, por así decirlo, con cosas del flamenco. Entonces siempre me gusta mezclar un poco esas dos cosas bajo mi perspectiva, o desde la manera que yo puedo ver esa mezcla que al final tengo de eso. Y me parece una música maravillosa. Es muy rica, en general, muy rica", resume.

Su camino inminente, tras el verano, es grabar un nuevo disco pero esta vez en solitario. "Lo que pasa es que llevaba un tiempo que no sabía bien por dónde enfocarlo, con qué músicos contar. Pero de unos meses acá he conseguido hacer ahí un poquito de piña con algunos músicos y ya tengo una discográfica que me trata increíblemente bien. Así que mi plan ahora mismo en septiembre es grabar. Empezar a grabar y poder ir sacando el trabajo poco a poco hacia adelante, y seguir tocando con lo que la vida me vaya dando, que no es poco. Yo me siento bendecida con los músicos que puedo compartir música, tiempo y vida. Así que sí, voy a grabar temas míos e iré poniendo cositas por ahí dentro de poco".