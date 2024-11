Ruiz Boix llama a la renovación del Pacto estatal para la erradicación de la violencia de género

Algeciras/El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha compartido en el marco de los actos desarrollados por el PSOE de Algeciras con motivo del 25-N la necesidad de renovar el Pacto estatal expresada por el presidente, Pedro Sánchez, para aunar fuerzas desde el consenso politico en la lucha por la erradicación de la violencia de género. En la misma línea, ha recordado que “se cumplen 20 años de una ley pionera, que fue innovadora y que la construyó un gobierno socialista bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero para proteger a las mujeres y tratar de dar respuesta desde la administración a una lacra social, que desgraciadamente, en nuestro país asesina más de 50 mujeres cada uno de los años desde que hay cómputo. Ese cómputo desgraciado del número de personas asesinadas, de mujeres asesinadas, son más de 1.200 mujeres asesinadas las que desgraciadamente han perdido la vida en este año 2024, se suman 42 mujeres este año”, ha señalado.

Ruiz Boix ha lamentado el retroceso que ha significado para esta lucha la irrupción política en las instituciones de Vox, indicando que “hay claramente pasos atrás en muchas de las conquistas que ha habido durante estos 20 años en la ley de protección a las víctimas de violencia, en materia de concienciación, en la educación para conseguir la igualdad real y efectiva”. “Con la llegada de Vox ha habido eliminación de Centros de información de la mujer en varias comunidades autónomas, eliminación de las políticas de igualdad en más de un centenar de ayuntamientos”, ha denunciado para reiterar ese llamamiento del presidente a todos los responsables políticos de los distintos partidos para que se conciencian de que es necesaria la unidad de acción y que se sumen todas las administraciones para eliminar, para erradicar esta lacra social”.

“Espero en el caso de Algeciras que también haya una mayor actividad en defensa de las políticas de igualdad, en defensa de la erradicación de la violencia de género porque, como decía mi compañera la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, desgraciadamente hemos conocido dos episodios más de violencia machista en Algeciras y por tanto hay que intentar erradicar esta realidad que además ataca en todos los tramos de edad, porque desgraciadamente también en el día de hoy, hemos conocido el asesinato de una menor, de una joven en Orihuela, Alicante”, ha subrayado.

Por eso, entiende que “es un trabajo que hay que realizar desde el principio, desde el colegio, desde los centros infantiles para esa educación en igualdad, es la que tenemos que construir entre todas y todos porque desgraciadamente la violencia machista se viene manifestando en todos los tramos de edad, también en la edad adolescente, en la edad de los chicos y chicas en el instituto”.

Con todo, emplaza a los socialistas a seguir trabajando porque todavía las cifras son escandalosas. “Una sola mujer asesinada ya merece que sigamos reivindicando en este día para erradicar este tipo de lacra social y espero que se sumen todos los representantes de todas las administraciones y no solo culpo a Vox, sino también a aquellos partidos políticos que le dan cabida a Vox en la instituciones, porque Vox no preside o no dirige ninguna comunidad autónoma, no preside o no dirige ninguna ayuntamiento, pero gracias a los acuerdos, a los pactos que mantiene con el Partido Popular hoy en día Vox forma parte de los gobiernos de más de un centenar de Ayuntamientos y hasta hace varios meses formaba parte de distintos gobiernos autonómicos y hoy por ejemplo todavía hay un presidente del parlamento balear que viene de esta fuerza que no cree en esta realidad social y que entiende que la violencia es intrafamiliar contra esa realidad”, ha dicho para reafirmarse en la lucha del Partido Socialista por tratar de involucrar a todas las partes, a todos los colectivos, a todos los miembros de esta sociedad.

Por su parte, Arrabal asegura que “la lucha contra el machismo, contra la violencia de género, contra el sufrimiento de las mujeres que la sufren es una cuestión de todos los días pero hoy 25 Noviembre es muy importante visibilizar que no sólo sigue siendo una realidad en nuestra sociedad, si no que además cada vez se da en edades más tempranas”.

“En sus diferentes expresiones, hablamos de violencia de género, violencia vicarial, violencia económica, violencia cibernética o de abuso de poder, todo esto hace necesario redoblar esfuerzos y destinar más recursos de las administraciones”, ha indicado para destacar que “es insostenible que haya que esperar un año a que los casos sean resueltos para celebrar los juicios”.

En otro orden de cosas, Arrabal ha explicado que “hemos participado esta mañana en los distintos actos organizados por las asociaciones a los que agradecemos su trabajo diario, y en el acto institucional del ayuntamiento, en el que se ha dado lectura de un manifiesto”.

Para terminar, Arrabal ha dicho que “no puedo pasar por alto que el alcalde de Algeciras no ha estado presente pero tampoco ha tenido a bien dejar un mensaje contra esta violencia y su peor expresion, a pesar de haberse producido dos casos en los dos últimos días en Algeciras, ha preferido hablar del Black Friday y el tren perdiendo la conciencia de la realidad y de lo importante”.

“Preside un ayuntamiento sin plan de igualdad y sin protocolo contra los abusos sexuales, por ello llevamos una moción al próximo pleno en el que pedimos que se tomen en serio esta necesidad y que trabaje para frenar esta realidad que como decía no puede dejar indiferente a nadie”, ha reclamado.