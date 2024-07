Rosario Montoya, pianista: "Siempre he visto de color las notas musicales"

Algeciras/La pianista jerezana Rosario Montoya, La Reina Gitana, comenzará en el X Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía de Algeciras, este viernes, una gira como solista muy arropada. Ha preparado con mucho mimo su cita en el parque María Cristina, y ese cuidado lo ha puesto en todos los detalles. Rosario cursó sus estudios superiores musicales en el Conservatorio Manuel de Falla, de Cádiz, y combina su etapa como compositora y concertista con la de profesora.

Pregunta.¿Cómo se plantea el concierto de Algeciras?

Respuesta.Tengo la motivación mil por cien, mil por cien, por muchas razones. Por Paco de Lucía, por ser el décimo encuentro musical... Todos los artistas queremos estar ahí, me siento superorgullosa. Y bueno, fuera aparte, hace unos dos años aproximadamente, me olvidé un poquito como solista, y vuelvo con una ilusión como concertista, impresionante, con composiciones nuevas, con frescura, pasión, flamenquería, con unos artistas invitados exquisitos, unos músicos de cuerpo detrás también exquisitos, seleccionados para que puedan estar conmigo arriba. O sea, con una ilusión impresionante. Y aparte, la diseñadora del traje, los estilistas. Comienzo mi gira como solista de nuevo, con mi espectáculo, en Algeciras. Lo he medido todo para que sea de colores, como veo yo la música.

P.¿En su música no hay blancos y negros?

R.Desde pequeña siempre he visto un colorido especial a cada nota musical. El do para mí es el negro, el re para mí es el rojo, el mi para mí es el amarillo. No me preguntéis el porqué, pero siempre he visto de color las notas musicales. Entonces, tiene mucho colorido. Yo creo que el traje me describe, el cartel me describe, las nuevas composiciones y los músicos que me acompañan.

P.Paco de Lucía abrió muchos caminos para el flamenco y para muchos instrumentos.

R.Paco era un músico por excelencia, y lo que tenía en su mente, en su cerebro, era música pura y dura, con todo lo que engloba la música. Y él lo plasmaba en su género, en el flamenco. Pero aportó mucho, mucho, muchísimo. Fue un antes y un después en la guitarra, en la guitarra y en los músicos, que él ya empezó a sentirse acompañado y a arroparse, y nos ha abierto muchísimo.

P.Usted tiene formación clásica y sentir flamenco.

R.Hice mis carreras de piano. Entonces, quien me escuche sabe que mi flamenco es muy personal, no es jazzístico, no es un flamenco clásico. Que pueda hacerlo, si quiero lo hago, pero yo lo hago de una manera muy personal y tengo la armonía de grandes genios. Muchos me dicen que tengo un flamenco clásico, beethoveniano, dentro del romanticismo. Me gusta mucho la melodía en la mano derecha. Más que acórdica, me gusta más mucho la melodía. Al ser de Jerez, soy muy admiradora de las falsetas, de Moraíto Chico, de Periquín, de Niño Jero, incluso de Paco de Lucía. Entonces, yo soy muy propensa a componer melodías, donde tú, en un coche, en un paseo, tú lo puedes silbar, lo puedes tararear. Mi flamenco es melódico a mi manera, con mucha carga de mi carrera clásica, pero también la sabiduría y el conocimiento de lo que son los palos del flamenco.

P.¿Todo lo que el público escuchará en Algeciras serán composiciones propias?

R.Tengo un letrista y un composito muy bonito, donde una de las artistas invitadas, que es Felipa del Moreno, aparte de que va a interpretar su famosa balada de su disco de José Gallardo y de Jacinto Gutiérrez, el Dime que me quieres, en mi espectáculo va a estrenar una bulería preciosa de José Carlos Pozo, muy bonita. Luego está el señor Manuel Monge, este niño prodigio que tenemos, que nos va a cantar una zambra y una bulería de alto standing, como es la del Torta, que se encuentra en mi disco. Entonces, va a haber de todo, es muy flamenco.

P.Tiene una segunda cita en el Campo de Gibraltar, en octubre, en la Bienal de San Roque.

R.Acompañada también, o sea, porque también hago esa noche con Diego Amador, un gran pianista y un gran cantaor. Estoy muy agradecida a los promotores. Me consta que en el caso del festival de Paco de Lucía el Ayuntamiento de Algeciras y Emell Eventos están haciendo muy buen trabajo que potencia el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la Humanidad.

P.Usted es mujer, gitana, música.

R.Me siento bendecida por Dios, la verdad. Es complicado, ¿eh?. El flamenco está ahí un poquito, vamos a decirlo en el subconsciente, de que los instrumentistas tienen que ser hombres. Pero yo, desde que empecé, no he tenido tampoco mucho problema a la hora de salir al escenario de que puedan pensar eso de mí. Es tanta pasión, es mi vocación, es lo que necesito, lo que me hace feliz tocar el piano. Pero sí que es verdad que soy como un poquito ahí, en plan, una música rara, pero me siento bendecida, la verdad.

P.El Encuentro cuenta este año con cuatro mujeres protagonistas.

R.Ahí estamos las mujeres porque expresamos de una manera distinta. No es machismo, ni feminismo, pero somos diferentes en el sentido hormonal. Entonces sentimos de una manera diferente, una pasión diferente. Cierro los ojos y a mí me han puesto una música de un pianista y te he podido describir que es una pianista mujer. Estaba tocando a lo mejor Beethoven, Chopin, se nota esa sensibilidad, ni mejor ni peor. Pero sí que es verdad que las hormonas juega. En la música la mujer tiene mucha riqueza, al igual que la del hombre.

P.¿Qué le recomendaría al público que le vaya a escuchar en el parque María Cristina?

R.Me consta que hay mucho aficionado al flamenco y con mucho respeto. Con el mismo respeto y con la misma afición y pasión voy a estar en ese escenario. Espero que todo el mundo disfrute de verdad con nosotros y con mi música, que es el sentimiento, es su música, y que lo pueda hacer transmitir para que la gente, el público, pueda decir, oye, he escuchado a la reina gitana.