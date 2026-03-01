La rondalla Pastores del Lorca celebra cuatro décadas de historia, música y tradición en Algeciras

Los integrantes de la rondalla durante la jornada de celebración del 40 aniversario con Lola Pérez, su impulsora.

La rondalla Pastores del Lorca, de Algeciras, ha celebrado recientemente sus primeros 40 años de trayectoria con una jornada de convivencia. La historia se remonta al curso 1985 en el colegio público Federico García Lorca, de El Saladillo. Fue en un aula de primero de Primaria donde la profesora Lola Pérez comenzó a enseñar villancicos a sus alumnos con motivo de la Navidad. El entusiasmo de los pequeños fue tal que, tras aprender un amplio repertorio, las familias decidieron unirse para crear una rondalla infantil que llevaría el nombre del colegio.

Aquel proyecto escolar pronto traspasó las paredes del centro educativo. La rondalla infantil Federico García Lorca participó en numerosos pasacalles y en concursos provinciales y regionales, logrando en muchas ocasiones quedar finalista y consolidándose como un referente navideño en la ciudad.

Con el paso de los años, aquella formación infantil evolucionó hasta convertirse en la actual rondalla de adultos Pastores del Lorca. Cuatro décadas después, el espíritu inicial permanece intacto entre sus componentes y familiares, que han tejido lazos de cariño y amistad que perduran en el tiempo.

Especial reconocimiento merece Rosi, responsable y dirigente eficaz y cercana, así como Álvaro, un director que, según destacan sus integrantes, domina el bastón con maestría y pasión.

En una ciudad donde la Navidad forma parte esencial de su identidad, los Pastores del Lorca reivindican el valor de las tradiciones como parte del patrimonio cultural de Algeciras. Sus villancicos continúan resonando cada diciembre por las calles algecireñas, manteniendo viva una herencia que ya forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Cuarenta años después de aquel primer ensayo en un aula del Saladillo, la rondalla sigue demostrando que la música, cuando nace del entusiasmo y la unión, es capaz de perdurar en el tiempo y convertirse en símbolo de toda una ciudad.