Rituals Cosmetics abrirá su nueva tienda en el Centro Comercial Puerta Europa el 21 de enero

Rituals Cosmetics Ibérica comenzará el año 2026 con la apertura de una nueva boutique en Algeciras, que se inaugurará el 21 de enero en el Centro Comercial Puerta Europa. La firma neerlandesa destaca que esta apertura se enmarca dentro de la estrategia de expansión y relocalización de la marca en España, con la que busca situarse en espacios comerciales que permitan mejorar la experiencia de compra y presentar de forma cuidada su identidad estética, su filosofía y sus distintas líneas de producto.

El establecimiento contará con una superficie total de 127 metros cuadrados, de los cuales 85 m² estarán destinados a la zona de venta, y ofrecerá una amplia selección de los productos más representativos de la marca, entre ellos artículos de cuidado corporal, facial y capilar, perfumes, así como sus populares colecciones para el hogar y el automóvil.

Con motivo de la inauguración, Rituals ha preparado una serie de promociones especiales que estarán disponibles desde el 21 de enero hasta el 1 de febrero. Durante este periodo, los clientes podrán adquirir las espumas de ducha por 8,50 euros, frente a su precio habitual de 10,90 euros, además de recibir mini barritas aromáticas de regalo en compras superiores a 50 euros.

Asimismo, el sábado 24 de enero se celebrará una jornada especial en la boutique, en la que los clientes recibirán una goodie bag por cada compra y podrán personalizar sus productos en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. La jornada contará con música en vivo y aperitivos, convirtiendo la apertura en un evento festivo para el público.