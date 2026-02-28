El restaurante La Flauta Mágica: un viaje de sabores hacia Marruecos en el paseo marítimo de Algeciras

La primera sensación al cruzar la puerta de La Flauta Mágica es el aroma: una mezcla de canela, comino y cilantro flota en el aire, invitando al comensal a dejarse llevar por una experiencia que va más allá de la comida. Desde su apertura en diciembre 2000 en el paseo marítimo de Algeciras, este local ha conquistado a lugareños y visitantes hasta consolidarse como uno de los mejores restaurantes marroquíes de toda la comarca.

La Flauta Mágica.

“He intentado hacer un restaurante de comida marroquí cien por cien al estilo español, hemos pasado por muchas etapas desde la compra del local, en 1999, para abrir al público”, explica Omar Khemlani, fundador y propietario, mientras revisa los tajines que reposan sobre la barra de la cocina abierta.

“Cuando hemos abierto , fue el primer o el segundo restaurante de este tipo en la ciudad, el nombre estaba pensado en un estilo aladino, poco diferente como la lampa mágica, la flauta mágica”.

La carta de La Flauta Mágica es un viaje de texturas, aromas y colores. Los tajines de cordero con ciruelas y almendras se cocinan a fuego lento, permitiendo que la carne absorba los matices dulces y especiados de las frutas secas y las especias. El cuscús de verduras de temporada combina suavidad y frescura, mientras que la pastela de pollo, crujiente por fuera y delicadamente perfumada por dentro, es un clásico que nunca decepciona. Cada plato se sirve con pan recién horneado, como se suele hacer en Marruecos.

Para los clientes, la magia del restaurante no se limita únicamente a sus platos. La experiencia no depende solo de los platos, sino también de la acogida recibida: la famosa hospitalidad marroquí.

El famoso cuscús de cordero.

“Si tuviera que recomendar tres platos, serían el cuscús, el tajín y los pinchitos porque realmente capturan la esencia de nuestro restaurante. Además, la carne a la brasa y las patatas asadas también son muy famosas”, comenta Omar mientras mezcla hierbas frescas para el té. Su pasión por la cocina y la autenticidad es palpable: todo está medido y pensado para que la experiencia sea completa.

El auténtico arte de la carne a la brasa en La Flauta Mágica.

El reconocimiento llegó poco a poco, primero entre vecinos y turistas habituales. Luego con figuras públicas, como es el caso de Arturo Pérez-Reverte, fiel cliente cada vez que pasa por Algeciras. “Arturo, cuando viene a Algeciras, viene a comer aquí porque le encanta nuestra comida. Nos menciona y nos da a conocer a través de sus redes y estamos muy agradecidos por eso porque gracias a ello, la gente viene a descubrir el restaurante sin prejuicios, ya que a veces las personas pasan por aquí y no saben que hay un restaurante. También, la mayoría de los clientes que nos escriben reseñas en Google suelen estar muy satisfechos, lo cual es muy positivo para el restaurante” asegura Omar Khemlani.

En un mediodía cualquiera, el restaurante se llena de familias, parejas y grupos de amigos. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las cucharas y el aroma de las especias crean un ambiente cálido y auténtico trayendo un pedazo de Marruecos al paseo marítimo.

El equipo del Restaurante.

Entre platos, tés y risas, Omar comparte su visión sobre el futuro: “En 26 años, hay personal que va y viene pero al fin y al cabo, el ambiente de trabajo es familiar. Me gustaría abir otro restaurante pero no es fácil. Gestionar al personal es más complicado que antes. Por otro lado, muchos clientes me piden que abra en Marbella, Málaga o incluso en Madrid, pero expandirse requiere mucho tiempo y energía, así que primero me concentro en que mi restaurante funcione bien”. Con su negocio, Omar da empleo a diez familias.

Calidad, frescura y saber hacer: la vitrina de carne del restaurante.

La Flauta Mágica sigue consolidando su hechizo en la comarca. Porque más allá de su fama como uno de los mejores restaurantes marroquíes de la comarca, su verdadero valor reside en transportar al comensal a otra cultura, a otra tradición, a través del sabor, la hospitalidad y la dedicación de quienes hacen de cada comida un pequeño viaje a Marruecos.