El PSOE de Algeciras respalda las quejas vecinales en La Reconquista por la falta de limpieza y el deterioro del barrio

El PSOE de Algeciras ha expresado su apoyo al malestar de los vecinos del barrio de La Reconquista ante la falta de limpieza, el mal estado de calles y aceras y el progresivo deterioro del mobiliario urbano, una situación que la formación atribuye al abandono por parte del gobierno municipal del PP.

La secretaria general de los socialistas algecireños y portavoz en el Ayuntamiento, Rocío Arrabal, visitó recientemente la zona a petición de los propios residentes, acompañada por varios miembros del grupo municipal y de la ejecutiva local, para conocer de primera mano las deficiencias denunciadas.

Durante el recorrido, Arrabal pudo comprobar el deficiente estado de conservación de esta céntrica barriada, con presencia de maleza, falta de desbroce, aceras deterioradas y calles con grietas y socavones, una situación que supone un riesgo añadido para las personas mayores, colectivo muy presente en la zona.

La portavoz socialista subrayó que La Reconquista “también es Algeciras” y criticó que el alcalde, José Ignacio Landaluce, “olvide sistemáticamente este tipo de barrios en su agenda”, a pesar de que sus vecinos “cumplen con sus obligaciones fiscales como cualquier otro ciudadano”.

Entre las principales quejas trasladadas por residentes y comerciantes, el PSOE destaca además el progresivo deterioro del Centro Cívico La Reconquista, así como los desperfectos que arrastra desde hace años el pabellón deportivo Juan Arrabal, situado en el colegio Santa Teresa, y que consideran necesita una actuación municipal urgente.

Arrabal ha señalado que el estado de estas instalaciones evidencia “la falta de mantenimiento y de planificación” por parte del gobierno local, especialmente en espacios frecuentados a diario por niños y jóvenes para la práctica deportiva.

La portavoz socialista ha asegurado que el PSOE seguirá recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos y trasladando sus reivindicaciones al Ayuntamiento, al tiempo que ha insistido en que su labor de oposición “consiste en fiscalizar la gestión municipal y dar voz a quienes se sienten olvidados”.

“Vamos a seguir mostrando la realidad cotidiana de muchos barrios, muy alejada de la imagen que intenta proyectar el equipo de gobierno con campañas publicitarias y anuncios constantes”, ha concluido.