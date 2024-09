El PSOE propondrá al Pleno la creación de un Consejo Local de la Cultura y las Artes ante "la dejadez municipal del sector"

Algeciras/El PSOE de Algeciras reclamará al Pleno del Ayuntamiento la creación de un Consejo Local de la Cultura y las Artes que, en base al Reglamento Orgánico Municipal, "permita acabar con la lastimosa situación de dejadez a la que el gobierno de Landaluce tiene sometido al sector de la cultura y el ocio en la ciudad".

En lo que respecta a la "preocupante" situación que vive el mundo de la Cultura en la ciudad, y haciéndose eco del malestar expresado por numerosos ciudadanos en las redes sociales, Corbacho mostró durante la rueda algunos ejemplos de lo que es cada vez un sentir más mayoritario: que "Algeciras se muere", y que la gestión municipal en materia cultural y artística es "cada día que pasa más pésima".

"A los artistas de esta ciudad hay que darles su sitio, ya está bien... No puede ser que municipios de la comarca más pequeños que Algeciras, y con un presupuesto menor que el que tenemos aquí, sean capaces de rentabilizarlo mucho mejor y de generar una oferta cultural mucho más amplia y variada que la de Algeciras. ¿Qué está pasando aquí", se ha preguntado la edil socialista ante los medios de comunicación, lamentando, al igual que la propia Arrabal, el "escaso" presupuesto que el equipo de gobierno dedica a esta materia, mientras "despilfarra" en "caprichos, fotos y propaganda".

"Sólo hay que echar un vistazo a los asuntos de cultura que han pasado por las Comisiones de Hacienda en los años 2023 y 2024 para comprobar que no hay organización alguna". añadió Eva Corbacho, que detalló que la propuesta de creación de un Consejo Local de la Cultura y las Artes pretende llenar un "vacío" y facilitar herramientas para que exista un contacto "fluido y permanente" entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, asociaciones y entidades culturales de Algeciras, dando lugar a "un espacio plural y organizado que facilite el encuentro, el diálogo y la participación de nuestros artistas, escritores, pintores, escultores, músicos, etc, y en el que, en definitiva, tengan cabida todos nuestros creadores".

"Este alcalde no ha apostado por una cultura participativa nunca, desde el Partido Socialista le exigimos que sea responsable y que no culpe de su fracaso e incapacidad a ningún otro partido, que tiener mayoría absoluta y recursos para potenciar la cultura en Algeciras, y si no es capaz de hacerlo, que se marche", añadió la edil socialista, que puso como ejemplo de la "falta de interés" del PP de Landaluce la programación cultural de otoño de este año, "a la que basta con echar un vistazo para comprobar que no ofrece nada diferente con respecto a la de 2023", y que, además es "insuficiente" para una ciudad como Algeciras.

Corbacho ha criticado la "falta de transparencia" que ha rodeado la "cancelación" de Algeciras Entremares, un evento que muchos ciudadadanos respondían ya cada año "con ganas y participación, y que de repente ya no se celebra, sin que, por supuesto, se haya aportado justificación alguna al respecto".

"Qué menos que desde el Ayuntamiento se dé una explicación a los ciudadanos para que puedan entender porque actúan de esa manera. Aunque, por otra parte, si no han pagado todavía a los proveedores de Algeciras Entremares la factura del evento realizado en 2023, lo normal es que ahora le hayan dicho que no lo hacen... No hay otra explicación y si no, que la den, que ya han tenido tiempo de sobra", señaló la edil.

Retraso en el centro de salud de La Bajadilla

La secretaria general del PSOE y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, anunció que va a "pedir explicaciones" a la nueva consejera de Salud sobre el nuevo retraso anunciado en la ejecución del proyecto del centro de salud de La Bajadilla, máxime teniendo en cuenta las "contradicciones" en las que ha entrado Landaluce para intentar "salir airoso" ante el "enésimo incumplimiento de la Junta de Andalucía para con Algeciras.

"Desde el año 2020 que se hizo la foto con el anuncio ya ha llovido, y queremos explicaciones. Queremos saber si Moreno Bonilla ha perdido seis millones de euros de fondos europeos, porque con un escueto comunicado no es suficiente, a ver si vienen aquí a dar la cara todos los que vinieron a hacerse la foto", advirtió Arrabal, quien mostró su preocupación por este nuevo ejemplo de "pésima gestión" de los fondos europeos por parte del Gobierno andaluz del Partido Popular.

"¿Por qué y cuándo ha renunciado la empresa adjudicataria de la construcción del nuevo centro de salud de la Bajadilla, llevando tiempo la parcela cerrada y con las casetas de obra instaladas?, se preguntó Arrabal ante los periodistas, a los que recordó que "una empresa no renuncia a un contrato de esa envergadura así porque sí", y ante los que se ha preguntado también "cuánto tiempo más vamos a tener que esperar ahora para ver cumplido ese compromiso".

Para la secretaria general del PSOE algecireño, este nuevo "incumplimiento" no es sino "una muestra más de la falta de interés y compromiso de la Junta con Algeciras y del poco peso político de Landaluce". cuyo "silencio cómplice le impide reclamar ni éste ni otros centros de salud que también están pendientes y de los que nada se sabe, como el nuevo ambulatorio prometido a San José Artesano, el del Cobre y el de Pelayo, que Landaluce lleva años anunciando".

"En cuanto a la Diputación Provincial del PP, para Algeciras sólo vienen migajas, mientras que La Línea, con mucha menos población, se lleva cuatro veces más, y Landaluce sin despeinarse, le da igual... De verdad que tiene suficiente con acaparar espacio mediático hablando cada dos por tres de los horarios del tren y de Gibraltar?", añadió Arrabal.