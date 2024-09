El PSOE de Algeciras afirma que Landaluce usa Gibraltar como “cortina de humo” para que no se hable de los problemas de la ciudad

Algeciras/La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, insta al alcalde, José Ignacio Landaluce, a “trabajar y a preocuparse más por Algeciras y no tanto por Gibraltar". "Tiene que dejar de utilizar mediáticamente su puesto en el Senado para desviar la atención y que aquí, en Algeciras, se hable de otras cosas, y no de los verdaderos problemas que tiene la ciudad, que son muchos y por los que no se ve al alcalde ni la mitad de preocupado que parece estar por Gibraltar. Está bien que se preocupe, aunque la negociación del acuerdo esté en buenas manos, lo que no está bien es que utilice ese asunto como cortina de humo, como comodín para confrontar con el Gobierno de España cada vez que le interesa distraer la atención de todo lo que está haciendo mal en Algeciras", afirma Arrabal.

“Ojalá viéramos a Landaluce igual de preocupado por cómo está la maltratada sanidad pública en Algeciras y el resto de la comarca, con pacientes esperando un año para una intervención o para una cita con el especialista, o por los retrasos en la construcción del ambulatorio de La Bajadilla y otros centros de salud, o por la huelga de las trabajadoras de la limpieza de los hospitales, a las que no hemos visto todavía mostrarles su apoyo, como sí que ha hecho el alcalde de La Línea“, lamenta la secretaria general del PSOE de Algeciras, que también recuerda que no se ha visto al presidente local del PP reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla con alguno de los numerosos anuncios realizados en los últimos tiempos, pero que van “a paso de tortuga”, como el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, “por el que parece que ya ni pregunta”, la Ciudad de la Justicia, o el paralizado proyecto del Centro de Servicios de El Cobre.

En cuanto a las “innumerables” carencias de la ciudad que dependen, directamente, de su gestión en el Ayuntamiento, Arrabal anima también a Landaluce a “preocuparse por el mantenimiento de los colegios de Algeciras, que han empezado el curso con deficiencias, empezando por el Alfonso XI, que lleva años esperando la reparación de un muro que amenaza con caerse; o por el muro del parque del Cortijo Vides, que continúa también con riesgo de venirse abajo y con la calle cortada; o por las planchas de hormigón rotas en La Juliana, que va la cosa lenta también; o porque se empiecen a arreglar de una vez todas las aceras que están intransitables y se renueven todos los contenedores rotos, que provocan suciedad y proliferación de bichos y ratas”.

“Cuando esté en el Senado, o paseándose por Madrid, que hable de Gibraltar y de todo lo que que estime conveniente, pero cuando esté en Algeciras que la media jornada de trabajo que echa la dedique a resolver los problemas que tenemos aquí, que son muchos, y que recuerde que trabajar es algo más que hacerse fotos y más fotos”, concluye la dirigente socialista.