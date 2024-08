El PSOE de Algeciras denuncia una subida de la cuota de contratación del agua que el gobierno local niega

Socialistas y populares, de nuevo la gresca en Algeciras. La secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, ha asegurado este miércoles que el equipo de gobierno del PP pretendía subir la cuota de contratación de los servicios de agua por encima de los límites máximos establecidos, por lo que ha sido "advertido" por la Junta de Andalucía.

El gobierno local ha replicado a los socialistas que se trataba de un "error tipográfico" que, pese a las explicaciones en la Comisión de Hacienda donde se ha analizado el expediente, han optado por divulgar. "Es absolutamente falso que se haya incumplido la ley. Una vez más, las explicaciones que se dan en las comisiones informativas no sirven para nada, puesto que o no se enteran o no se quieren enterar”, han censurado la concejal de Hacienda, María Solanes.

El grupo socialista ha explicado que la Junta de Andalucía ha emitido un informe desfavorable en el que advierte al gobierno municipal de que no puede subir las cuotas de contratación del abastecimiento de agua, al superar las nuevas cuantías previstas los límites máximos establecidos. El informe se ha emitido en el marco del proceso de revisión de las ordenanzas del agua para el año 2024, previo a su paso por el Pleno.

“¿Qué pretendía Landaluce? ¿Perpetrar otro atraco al bolsillo de los ciudadanos, recaudando además por encima de los límites legales? Hasta los suyos, hasta Juanma el moderado, le han tenido que decir que no”, ha criticado la dirigente socialista.

La concejal de Hacienda, María Solanes, ha asegurado que se trataba de un error y que los socialistas fueron advertidos de ello en la comisión. "Durante la misma comisión se les ha explicado que el informe enviado a la comisión de precios se había producido un error tipográfico y que debido a este mismo hemos tenido que volver a aprobar el informe. Es absolutamente falso que se haya incumplido la ley. Una vez más, las explicaciones que se dan en las comisiones informativas no sirven para nada, puesto que o no se enteran o no se quieren enterar”, según Solanes.

El Partido Socialista ha aprovechado, no obstante, para cargar nuevamente contra la gestión económica municipal y ha pedido al alcalde que dé explicaciones y "pida perdón por éste y otros desmanes como el de haber llevado a las arcas municipales a un nivel muy alto de riesgo financiero, tal y como ha denunciado en estos últimos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)".

“Landaluce no puede continuar ni un minuto más en el cargo. Nos está llevando a todos a la ruina con su incapacidad para gestionar el dinero público y sus despilfarros, subiendo los impuestos y los recibos para pagar sus caprichos y a sus 23 asesores de supuesta confianza, mientras la ciudad está cada vez más abandonada y más sucia, y la última prueba lo que está pasando con la proliferación de ratas, porque por todas partes encontramos lo mismo: basura, contenedores rotos y matojos y malezas sin desbrozar”, ha advertido la portavoz del PSOE.

María Solanes, concejal de Hacienda de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Solanes, como réplica, ha retado al PSOE a que “muestre un solo informe en el que se exponga que el Ayuntamiento de Algeciras está intervenido”. "Se ha cancelado en seis meses la operación de tesorería solicitada para el pago de autobuses, de 7 millones de euros, cuando todavía continuamos pagando las operaciones de tesorería del Partido Socialista, y eso sin que haya entrado ni un solo euro de inversiones por valor de 12 millones de Fondos Europeos”, ha contestado la concejal de Hacienda. "Ni estamos intervenidos, ni dejamos de pagar a proveedores, ni se tiene que modificar el presupuesto municipal, ni incumplimos la ley. Nos dedicamos a tener siempre a nuestros vecinos en el centro de nuestra gestión”, zanjó la teniente de alcalde.