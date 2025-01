El PSOE de Algeciras critica que el Ayuntamiento aún carezca de Presupuestos para 2025

Algeciras/La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, critica que el documento inicial de los Presupuestos municipales para 2025 no vaya a pasar por el primer pleno ordinario del año, que se celebrará la próxima semana, como ha quedado en evidencia durante la comisión de Hacienda celebrada este lunes. “Los algecireños tenemos derecho a ir sabiendo ya qué nos tiene preparados el alcalde para 2025. Una ciudad como Algeciras, con tantos problemas y tantas carencias, no puede vivir sólo de fondos europeos, y tanto los partidos de la oposición como los vecinos merecemos un gobierno transparente, que cumpla con los plazos y se deje de tanta incertidumbre y de tanto misterio”, advirtió Arrabal al término de la comisión, que calificó como “una reunión de puro trámite” por la que no pasaron "asuntos de calado ni facturas pendientes de aprobación, a pesar de todos los pagos de 2024 que continúan pendientes, incrementando tanto la deuda a proveedores como el deterioro de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, a través de las distintas empresas concesionarias".

Arrabal confía en que al menos en febrero comience a despejarse la “incógnita”, y tanto la oposición como la ciudadanía en general puedan empezar a conocer cuáles serán las “prioridades” de Landaluce para este año. La dirigente socialista insistió en que "una ciudad como Algeciras, de más de 120.000 habitantes, con uno de los principales puertos de España y un término municipal complejo, no puede sobrevivir únicamente de fondos europeos, porque hay competencias municipales que no se pueden financiar con ellos, y otros que se pierden a causa de una gestión más que deficiente por parte del gobierno local, los caprichos y derroches de Landaluce y su extraña forma de priorizar las necesidades de la gente".

La portavoz del grupo municipal socialista afirma que el PSOE de Algeciras va a seguir recordando a Landaluce durante 2025 su "innumerable lista de asignaturas pendientes", en la ciudad, "entre ellas las que tienen que ver con el estado de abandono y dejadez en la que se encuentran las barriadas, en las que hay que invertir más, y eso tiene que venir pintado en las cuentas, así como deberían venir las políticas de vivienda, y partidas importantes para crear empleo, para mejorar de verdad los servicios públicos, empezando por la limpieza". "Ya está bien de parchear con la limosna que nos llega de la Diputación, y digo limosna porque hay un mejor postor, La Línea, ya que el PP reparte los fondos públicos de la institución provincial en función a sus intereses partidistas, y sin tener un criterio objetivo de reparto”, indica.

"Eso mismo hace la Junta de Andalucía, y para muestra un botón: el propio consejero Antonio Sanz ha dicho que impulsará proyectos de La Línea, mientras Algeciras espera, y espera, y espera… Espera la dotación de profesionales en la sanidad pública, para que nuestros pacientes reciban un servicio de calidad; espera el nuevo edificio del Hospital Punta Europa, espera el Centro de Salud de La Bajadilla, espera el edificio del Conservatorio Paco de Lucía, espera la rehabilitación de la Residencia de Mayores de San José Artesano, que se sigue cayendo a pedazos, espera el tan anunciado Centro de Servicios Sociales de El Cobre, espera la Ciudad de la Justicia...Todo mil veces anunciado, una y otra vez, para acaparar titulares, pero en la realidad nada iniciado, nada de nada”, lamenta Arrabal.