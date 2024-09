El PSOE alega "caos económico y deficiencias" en el Ayuntamiento para justificar su voto en contra del pago a proveedores

Algeciras/El grupo municipal socialista de Algeciras ha manifestado en las últimas horas su “perplejidad” por las “barbaridades y falsedades” vertidas este lunes en rueda de prensa por la concejal de Hacienda, María Solanes, quien, al término de la comisión correspondiente, arremetió públicamente contra el PSOE por no votar a favor la aprobación de facturas atrasadas de proveedores.

“Está claro que el PP piensa seguir haciendo las cosas a su manera, gracias a la mayoría absoluta que consiguieron con engaños, pero también es evidente que el PSOE de Algeciras no puede respaldar con su voto, en modo alguno, el follón económico que tienen montado la señora Solanes y el alcalde, José Ignacio Landaluce, con facturas que tenían que haberse abonado en años anteriores, y que se traen a la Comisión de Hacienda sin respetar el orden cronológico, y con pagos a justificar que salen adelante incluso con informes en contra de la Tesorería municipal… O que pasen facturas de empresas con informes técnicos de deficiencias en la prestación de servicios y que continúen su trámite, como ha ocurrido este verano con el servicio de socorrismo”, ha añadido el viceportavoz socialista, destacando que la postura del PSOE es “absolutamente coherente y no puede extrañar a nadie”.

El PSOE espera que la delegada de Hacienda “entre en razón, respete las reglas de la democracia y entienda que no puede pretender dirigir el sentido del voto del partido mayoritario de la oposición". “Viendo cómo actúan con nosotros, simplemente porque no pueden manejarnos ni callarnos, no queremos ni pensar cómo tratarán a los proveedores que no cobran en plazo legal, en tiempo y forma, y que osen acudir al Ayuntamiento para reclamar lo que legítimamente les corresponde”, ha añadido el viceportavoz socialista.

Tras volver a pedir públicamente a los concejales del PP que sean “respetuosos” con la democracia y con el trabajo de control y fiscalización de la oposición, que el PSOE seguirá llevando a cabo “le pese a quien le pese”. Fernández ha insistido también en que “los socialistas no podemos ser cómplices de la alta morosidad del Ayuntamiento, no compartimos que el promedio de pago esté, en la práctica, en un año, muy por encima de lo que marca la Ley, tal y como advierte una y otra vez el interventor municipal, ni podemos aprobar que los proveedores nunca sepan cuánto van a tardar en cobrar los trabajos o servicios prestados, cuando deberían abonárseles en 30 días”.