Presentado el cartel de la Semana Santa de Algeciras 2026, obra del joven artista Emilio Alcolea

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras ha presentado este viernes el cartel oficial de la Semana Santa 2026, una obra realizada por el artista algecireño Emilio Alcolea Núñez, en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA).

Durante el acto se procedió al descubrimiento del cartel anunciador, una creación que pone de relieve el talento joven local y el compromiso de las nuevas generaciones con las tradiciones de la ciudad. El primer edil destacó que la obra de Alcolea será, además, la imagen promocional de la Semana Santa algecireña en la próxima edición de FITUR, que se celebrará en Madrid, reforzando la proyección exterior de una de las celebraciones más arraigadas de Algeciras.

En el transcurso de la presentación también se hizo entrega de la Palma Cofrade 2026, la máxima distinción que concede el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que este año ha recaído en la Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levantá. El galardón fue recogido por su presidente, Manolo Arcas, en reconocimiento a la labor desarrollada por la entidad desde su fundación en defensa y difusión de la tradición cofrade algecireña.

Jorge Juliá, junto a Nicolás Fernández con las tapas del pregón. / E. S.

Otro de los momentos destacados fue la entrega de las tapas del pregón al pregonero de la Semana Santa 2026, Jorge Juliá Aguilera, quien anunciará oficialmente la Semana Mayor el próximo domingo 22 de marzo, a las doce del mediodía, en el Teatro Florida, tras el rezo del Ángelus. El alcalde puso en valor no solo la reconocida trayectoria cofrade del concejal del equipo de gobierno y mayordomo de la Hermandad de la Columna, sino también su calidad humana y su forma de vivir y sentir la Semana Santa, destacándolo como un cofrade comprometido, un buen cristiano y, sobre todo, una persona muy querida en Algeciras.

El acto, presidido por el alcalde, José Ignacio Landaluce, junto al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández Arjona, y su director espiritual, el reverendo padre Rubén Vargas Candón, contó con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Amando Herrero, que interpretó varias marchas procesionales, y con la intervención del cantaor Juan Andrades Azorit, que emocionó al público con una saeta.

El alcalde cerró el evento señalando que se inicia ahora un periodo de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías para preparar la próxima Semana Santa, reiterando el compromiso institucional para seguir engrandeciendo una celebración que forma parte esencial de la identidad cultural y religiosa de Algeciras.