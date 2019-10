Preocupación en La Piñera por la apertura de otra casa de apuestas

La proliferación de casas de juego y apuestas que está causando alarma en muchas ciudades de España ya se vive también en lugares como el barrio de La Piñera, en Algeciras. El debate continúa mientras este martes se ha celebrado el Día Nacional sin Juegos de Azar, en el que el muchas asociaciones aprovechan para recordar a la sociedad que están ahí luchando contra las ludopatías.

A la apertura de un negocio de este tipo en la Carretera a Cádiz, que se llama La Fragata como el antiguo asador de pollos que ocupaba ese local, se suma ahora otro nuevo a apenas 50 metros. Este pertenece a la firma Sportium y se ubica justo a la entrada de la calle Guadalquivir, donde estuvo durante años una oficina del Banco de Andalucía. Ambos establecimientos están justo enfrente del instituto de Educación Secundaria y Bachillerato Saladillo.

Cuando abrió La Fragata, una comunidad de vecinos pidió a su administrador de fincas que hiciera un escrito dirigido al Ayuntamiento de Algeciras en el que preguntaron cómo era posible que este negocio de apuestas estuviera tan cerca de centros educativos como el referido instituto o el colegio público Virgen del Pilar. "No nos parece bien que esas casas de apuestas estén tan a la mano de los estudiantes, pero el Ayuntamiento nos contestó diciéndonos que todos los permisos, licencias y documentación estaban en regla y que no tiene instrumentos legales para evitar que abran", afirma uno de los vecinos.

El director del instituto, Pablo Sánchez, asegura que el asunto ha sido y es objeto de conversación e inquietud en el centro educativo: "No nos parece una buena idea, pero hemos estado consultando y nos hemos encontrado con que no existe una normativa que lo impida". El párroco del barrio, Pedro Gómez, siente "verdadera preocupación" por la proliferación de las casas de apuestas en La Piñera. "Los valores por los que estamos trabajando hace tanto tiempo, desde siempre, son otros, no tienen que ver desde luego con el juego y lo que conlleva", señala.

El sentir de quienes no ven clara cada nueva apertura está relacionado con que las barriadas ya tienen suficientes problemas de desempleo, formación y bajas rentas como para que, además, la tentación del dinero presuntamente fácil a través de las apuestas se coloque justo a la puerta de la casa.