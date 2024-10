La polémica por la cesión de la soberanía de Chagos obliga al Gobierno de Reino Unido a defender la de Gibraltar

Gibraltar/La lluvia de críticas recibida tras ceder la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio ha obligado al Gobierno de Reino Unido a defender su "firme compromiso" con Gibraltar y el resto de territorios de ultramar. El encargado de lanzar el mensaje fue el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, quien afirmó en la red social X que la soberanía de todas estas colonias “no está sujeta a negociación”.

El político laborista defendió que "las Islas Chagos son un tema muy diferente con una historia muy diferente" sin ofrecer más detalles, por lo que a su juicio no se deben establecer paralelismos con el Peñón.

La medida tomada por el Ejecutivo británico en el Índico es la misma que le niega a España desde que, en 1965, la ONU instara por primera vez a ambos gobiernos a iniciar "sin demora" un diálogo específico sobre la soberanía de Gibraltar. Londres se niega a sentarse e ignora desde entonces las distintas resoluciones en este sentido, lo que hace que las Naciones Unidas mantenga al Peñón en su lista de "territorios dependientes", incompatible con la resolución de 1514 (XV) de Naciones Unidas sobre descolonización dictada en 1960. Gibraltar es hoy en día el único territorio bajo el dominio de una potencia colonial en toda Europa.

El tuit de Doughty tuvo eco por parte del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, también en X: "Esto (que dice) @SDoughtyMP pone fuera de toda duda lo que estaba fuera de toda duda. Es una condición sine qua non que sólo el Pueblo de Gibraltar decida cualquier asunto relacionado con la soberanía de #Gibraltar. Los informes y debates actuales en el Reino Unido parecen tener más que ver con política partidista, juegos de acusaciones y cuestiones de liderazgo del Partido Conservador que con cualquier cosa remotamente relacionada con la soberanía de cualquier territorio de ultramar".

Picardo se refiere a conservadores como Grant Shapps, ex ministro de Defensa, quien acusó a Strarmer de no proteger los intereses británicos. "¿Cómo ayudará esta capitulación a la hora de proteger otros activos británicos como Gibraltar, las Islas Malvinas y nuestras dos bases soberanas en Chipre, todas las cuales enfrentan a distintos niveles de desafío a la soberanía?", se preguntó el político. Periódicos como The Telegraph expresaron los "temores sobre el futuro de Gibraltar y las Malvinas tras la donación de Starmer a Chagos". A raíz de esto, el ministro principal gibraltareño exhibió en la misma red social la carta enviada por Starmer por el National Day gibraltareño, en la que se lee: “Les aseguro que este Gobierno nunca comprometerá la soberanía de Gibraltar”.