El Pleno de Algeciras aprueba el Presupuesto para este año tras rechazar las alegaciones del PSOE

Algeciras/El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, ha aprobado este viernes, de manera definitiva, el presupuesto municipal para el presente ejercicio, tras rechazar las 30 alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista.

Las cuentas para 2024 establecen un montante de ingresos y gastos de 125 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio de 2023. En el apartado de gastos destaca el capítulo de personal, que sube hasta los 64 millones de euros, con un alza del 6% respecto al año anterior, a causa, fundamentalmente, del incremento de efectivos en la Policía Local.

En cuanto a los ingresos, destacan los 51 millones de euros por la participación de Algeciras en los ingresos del Estado y los 48 millones procedentes de impuestos municipales.

Durante el debate, la portavoz socialista, Rocío Arrabal, reprochó al gobierno local de Landaluce que no haya querido “corregir” estas cuentas públicas antes de su aprobación definitiva, a pesar de los evidentes "errores" que contienen, y que no sólo han motivado algunas de las alegaciones del PSOE, sino también la correspondiente advertencia en el informe del Ministerio de Hacienda. "No es de justicia para los ciudadanos que ustedes traigan hoy aquí la aprobación definitiva de unos presupuestos que son mentira y que no están equilibrados, porque los ingresos no se ajustan a la realidad y hay gastos que no aparecen", ha advertido Arrabal durante el debate económico.

También criticó las modificaciones presupuestarias a las que siempre recurre el gobierno de Landaluce, y que cada año suponen un “extra” de más de 30 millones de euros con respecto al presupuesto inicial, “lo que hacen al final es engordar la deuda", como también ocurre con la morosidad, ese “retraso tan grande en el pago a proveedores” que el equipo de gobierno es “incapaz” de solucionar.

Arrabal reiteró que no se está cumpliendo con el Plan de Ajuste, y recuerdó que siguen sin incorporarse las cuentas de Emalgesa. Finalmente, la portavoz socialista lamentó que los presupuestos no incluyanr necesidades como la segunda fase de los colectores, después de tres años de un compromiso no cumplido, así como de destinar recursos suficientes a la lucha contra el desempleo

Modificación del PGOU

El Pleno ha aprobado por unanimidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá modificar el uso de la parcela del Colegio María Auxiliadora-Salesianos que permitirá construir un nuevo pabellón polideportivo.

Igualmente, la sesión pleanaria ha dado su conformidad al convenio a suscribir entre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la supresión del paso a nivel existente en La Perlita, concretamente en su cruce con la calle Los Arcos, actuación que deberá estar concluida antes de que finalice el segundo semestre del año 2025.

En cuanto a los asuntos de urgencia ha quedado aprobada la concesión de las Medallas de la Palma de Algeciras de este año 2024 al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), Elisabeth Acosta del Río, Paco Gutiérrez, la Universidad de Cádiz y José María Soler.

En cuanto a las mociones, han sido aprobadas la presentada por Grupo Municipal VOX para movilización del patrimonio municipal del suelo con el fin de construir vivienda protegida; las presentadas por el Grupo Municipal Socialista sobre actuaciones en el colector del barrio de la Juliana y sobre actuaciones municipales en materia de viviendas, entre otras, construcción de viviendas CA-8 en el barrio de la Piñera; así como las presentadas por el Grupo Municipal Popular en relación con la implantación del tercer carril en el tramo de la AP7 entre Algeciras y San Roque, y la relativa a que el Gobierno de la nación libere el peaje de la AP-7 en la Costa del Sol.