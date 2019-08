El pintor algecireño Víctor Jerez retrata a Jennifer López en directo

Víctor Jerez, un exestibador algecireño conocido por sus retratos en directo, ha inmortalizado con un retrato este jueves el concierto que Jennifer López brindó en Fuengirola como parte de su gira It's my Party. Bautizado "el pintor de los deportistas" por su especialidad de capturar a tenistas, futbolistas y jugadores de baloncesto en acción, Jerez ha sido nuevamente elogiado en las redes por su último trabajo.

La cantante neoyorquina, que visitó el Marenostrum Castle Park Festival para dar el único concierto de su gira en España, logró congregar en el recinto a alrededor de 14.000 personas. López mostró su impresión al ver el retrato expresando: "¡Guau! Es una preciosidad de cuadro, ¡es precioso!", cuenta Jerez en una publicación de Facebook.

El pintor ha confesado ante sus seguidores que la cantante detuvo a sus acompañantes para felicitarlo y saludarlo. "No paraba de decirme que le encantaba y he alucinado cuando ha parado a todo el mundo para ver el cuadro. Todavía estoy sin palabras", ha manifestado Jerez: "Fue muy inspirador y emotivo. ¡No me lo podía creer! Y al decirle que lo pinté en directo, no se lo podía creer... Luego lo firmó encantada".