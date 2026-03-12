'Piano man': El Teatro Florida de Algeciras acogerá el estreno del musical con los perdedores de Billy Joel y Ana Belén

Lo "peor de cada casa" se reunirá por primera vez en el escenario del Teatro Florida de Algeciras el próximo sábado, 14 de marzo, para mostrarse en su desolación, en su crisis existencial, y celebrarlo con música. Esta es la esencia del espectáculo musical Piano Man que contará con hasta sesenta personas -entre los que estarán delante y detrás de las bambalinas- y con catorce músicos. El sanroqueño Juan Carlos Galiana es el director y el dramaturgo, la algecireña María Luis Platero ha escrito el texto y la dirección musical es de Rafael Álvarez.

"Realmente es un espacio dramático-musical. Es dramático porque pertenece al género dramático. Hay mucho teatro y hay música. Y, además, todo en directo, riguroso directo, con un elenco que tenemos estupendo", explica Galiana. Sonarán canciones de Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Dani Martín, Chico Buharque, Gilberto, Cole Porter, cantadas a lo largo de su carrera por Ana Belén, sí, una de las personas protagonistas del espectáculo con neto sello algecireño.

El público escuchará dieciocho, puede que diecinueve canciones, entonadas en un local llamado The Executive Room, donde empiezan y terminan historias diversas. Es allí dónde arribó un día de 1970 el cantante y compositor Billy Joel, sumido en una crisis existencial.

Las derrotas dan la posibilidad de reconstruirse

"A quién se le acerque me lo cargo", corrige el director a uno de los actores cuando los periodistas entran al ensayo. Los actores y actrices se prueban sobre las tablas del salón de actos del colegio Salesianos, a falta de poder disponer del lugar de estreno. Todo sucederá en la barra y en las mesas de un bar.

"Es un espacio donde acaban perdedores, gente falta de cariño, personas solitarias y gente que realmente tiene una serie de conflictos que todos hemos sufrido alguna vez. Es que esta es la cuestión. Aquí vamos a tener delante muchas situaciones que, modulando intensidades, en un momento dado, todos hemos vivido. Y seguro que todos, la audiencia, ha habido un día que ha estado en un bar necesitando esa compañía, para sobrevivirse a lo que le sucedía", resume María Luisa Platero.

"Es una obra que cuenta que para ganar hay que perder. Muchas veces, cuando pierdes, es cuando realmente ganas esa oportunidad. Esa derrota tuya es la que te da la posibilidad de reconstruirte de nuevo", añade Galiana, que tenía la idea en su cabeza desde hacía mucho tiempo. Decidió llevarla a escena cuando regresó a Algeciras, hace un año y cuatro meses, de vuelta de Sevilla. Conoció a María Luisa a través del músico Rafael Álvarez, cuando la escritora ya estaba escribiendo el texto de El Quijote en un lugar de la mente.

Un momento del ensayo de Piano Man en el salón de actos del colegio Salesianos / Andrés Carrasco

En palabras, de nuevo, de Platero, "asistiremos cómplices a esos instantes en que la noche nos descubre violentamente honestos, inseguros, frágiles y, al mismo tiempo, eternos. Nuestros protagonistas se mostrarán auténticos porque la mentira del teatro cuenta, siempre, la verdad".

El espectáculo Piano Man tendrá un camino por delante tras su estreno en Algeciras. Habrá actuaciones en Chipiona, Ceuta, Jerez, tal vez Sevilla. "Y, además, estamos esperando a estrenar para tener ya lo que hay que presentar siempre, videoclips y demás material para promocionar la obra", indica el director del montaje.

Como reza una de las canciones que se interpretarán, "la gente baila, suspira una fuerza sustentada por un soplo divino que sube por los pies". Prometen sorpresa, pero, ¿quién sabe si la habrá? Solo ellos. ¿Qué será, qué será?