Pesar en Algeciras por la muerte de Manoli Ballesteros, referente vecinal en la Juliana

El Ayuntamiento de Algeciras ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Manoli Ballesteros, miembro de la Asociación de Vecinos Fuente de la Zordilla de la Juliana.

Desde el Consistorio se ha trasladado el pésame a sus familiares, amigos y allegados, acompañándolos en estos difíciles momentos por la pérdida de una vecina muy querida y comprometida con su barriada.

Manoli Ballesteros fue una persona profundamente implicada en la vida vecinal, siempre dispuesta a colaborar de forma desinteresada y a trabajar por el bienestar de sus vecinos. Su compromiso, cercanía y dedicación la convirtieron en un ejemplo dentro del tejido asociativo del barrio.

El Ayuntamiento ha destacado que su recuerdo permanecerá vivo entre quienes la conocieron y compartieron con ella años de trabajo en favor de la comunidad y la mejora de la barriada.