Pepe Valencia y La Alicantina entran en el club de los establecimientos con solera de Algeciras

La boutique Pepe Valencia y la confitería La Alicantina ya son, de manera oficial, establecimientos con solera de Algeciras. Ya lo eran entre los algecireños que, día a día, encuentran en estos dos locales un trato cercano y productos de calidad como emblema de sendas trayectorias empresariales.

El Ayuntamiento de la ciudad ha entregado este jueves los distintivos que reconocen a aquellos negocios que, a lo largo de los años, han logrado consolidarse como referentes en la ciudad gracias a su constancia, su cercanía con los clientes y la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende destacar el papel fundamental que desempeña el comercio tradicional en la identidad y la historia local.

La boutique de Pepe Valencia ha sido reconocida por su larga trayectoria en el sector textil y por convertirse, generación tras generación desde el año 1979, en un punto de referencia para quienes buscan moda y estilo en el centro de la ciudad. El encargado de destapar la placa fue su actual propietario, José Manuel Valencia Pérez, quien agradeció al equipo de Gobierno haber sido elegido como establecimiento con solera y recordó el camino recorrido desde que empezó a trabajar como empleado para adquirirlo después hasta llegar a nuestros días.

La Alicantina ha recibido esta distinción por mantener viva la tradición del comercio de cercanía desde su instauración en el año 1950, habiéndose convertido, además de un referente del centro de la ciudad durante estos 75 años, en uno de los establecimientos más queridos y conocidos por los algecireños. Sus propietarios, los hermanos Mercedes y Francisco Javier López, también agradecieron esta concesión, y destacaron que el haberse podido mantener durante todo este tiempo ha sido posible gracias a la constancia y al trabajo.

Las autoridades y los comerciantes de La Alicantina.

Los emotivos actos de descubrimiento de las placas han estado presididos por el alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la concejal de Feria y Fiestas, Juana Cid, y la delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles. Estos reconocimientos se otorgan en el marco del Carnaval Especial, en este caso correspondientes al pasado año 2025.