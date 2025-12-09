Un paseo por el mercado de abastos Ingeniero Torroja en Algeciras

El mercado de abastos Ingeniero Torroja de Algeciras es un espacio central de la actividad comercial y social en la ciudad. Cada día reúne a comerciantes y vecinos generando un ambiente dinámico en torno a los productos locales, los servicios de proximidad y la rutina de los algecireños.

El funcionamiento diario del Ingeniero Torroja supone un ecosistema en sí mismo que atrae a cientos de personas hasta el recinto para adquirir los productos más frescos con el trato más cercano.