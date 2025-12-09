Última hora
Agresión a un funcionario de prisiones en Botafuegos
Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras / Claudio Palma

Un paseo por el mercado de abastos Ingeniero Torroja en Algeciras

Galería gráfica

Claudio Palma

Algeciras, 09 de diciembre 2025 - 11:59

El mercado de abastos Ingeniero Torroja de Algeciras es un espacio central de la actividad comercial y social en la ciudad. Cada día reúne a comerciantes y vecinos generando un ambiente dinámico en torno a los productos locales, los servicios de proximidad y la rutina de los algecireños.

El funcionamiento diario del Ingeniero Torroja supone un ecosistema en sí mismo que atrae a cientos de personas hasta el recinto para adquirir los productos más frescos con el trato más cercano.

_DSC9188 2.jpg
1/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9116 2.JPG
2/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9125 2.jpg
3/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9115 2.JPG
4/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9121 2.jpg
5/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9129 2.jpg
6/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9141 2.jpg
7/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9126 2.jpg
8/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9138 2.jpg
9/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9142 2.jpg
10/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9150 2.jpg
11/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9144 2.jpg
12/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9146 2.jpg
13/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9148 2.jpg
14/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9153 2.jpg
15/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9162 2.jpg
16/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9160 2.jpg
17/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9155 2.jpg
18/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9157 2.jpg
19/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9163 2.JPG
20/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9174 2.jpg
21/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9171 2.jpg
22/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9167 2.JPG
23/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9170 2.jpg
24/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9172 2.jpg
25/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9195 2.jpg
26/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9196 2.jpg
27/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9112 2.JPG
28/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9184 2.jpg
29/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras
_DSC9177 2.jpg
30/30 Un paseo por el mercado de Abastos Ingeniero Torroja en Algeciras

También te puede interesar

Lo último

stats