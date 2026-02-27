El parque del Lago Marítimo de Algeciras acogerá el Festival Mundial de Foodtrucks del 13 al 15 de marzo

Algeciras se prepara para acoger una cita gastronómica y festiva con la celebración del Festival Mundial de Foodtrucks, que tendrá lugar en el Parque del Lago Marítimo del 13 al 15 de marzo.

El festival contará con una docena de foodtrucks que ofrecerán propuestas culinarias de distintas partes del mundo, junto a una amplia programación de espectáculos para todas las edades.

La programación arrancará el viernes 13 a las 19:45 con un show infantil tributo a Luli Pampin, y continuará a las 21:45 con un tributo a Extremoduro, Platero y Tú y Rosendo. El sábado 14 los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratuitos a las 12:00, seguidos de un pasacalles infantil y minidisco a las 13:00. Por la tarde, la fiesta de los 80’s de Los Fósiles tendrá lugar a las 14:00, seguida de un tributo a ABBA a las 20:45 y otro a Camela a las 22:15. El domingo 15, el festival cerrará con el show de la Granja de Zenón a las 13:15 y un tributo a Los Beatles a las 14:00.

La presentación del evento estuvo a cargo del alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de los concejales de Juventud, Francisco Arango, y de Mercados, Sabina Quiles. Arango, destacó que eventos como este ofrecen “una opción de ocio diferente, divertida y atractiva para todas las edades, tanto para vecinos como para visitantes”.

El regidor animó a la ciudadanía a participar y resaltó que el festival contribuye a dar dinamismo y vida al Parque del Lago Marítimo, un proyecto que, según explicó, representa “un antes y un después para la ciudad” y que se ha hecho posible gracias a la colaboración entre la Autoridad Portuaria, la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.