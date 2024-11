La ONCE deja en Algeciras un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años

Algeciras/El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado en Algeciras un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros. La suerte la ha dado Víctor Manuel Acuña, Viti como le conocen todos, que es vendedor de la ONCE desde 2022 y tiene su punto de venta ubicado en la calle Ancha, en pleno centro de la ciudad. Hace menos de un año repartió otros 120.000 euros con tres cupones premiados con 40.000 euros del sorteo del Cuponazo del 8 de diciembre. “Cuando lo he visto hoy, madre mía, tengo los vellos de punta. Ojalá le haya tocado a alguien que lo necesita, y más en vísperas ya casi de Navidad", afirma encantadao. "Que le haya arreglado la vida a una persona es una ilusión muy grande", destaca.

El sorteo de la ONCE de este sábado, 16 de noviembre estaba dedicado a Valencia como capital española de la Economía Social y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Sevilla. El resto de los premios mayores se han repartido entre Asturias, la Comunidad de Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 19 de noviembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece su mayor bote, 120 millones de euros, y un segundo bote de 17 millones de euros.

