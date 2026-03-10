Arrancan las obras que transformarán la histórica Casa Millán de Algeciras en doce apartamentos con piscina

Comienzan las obras de rehabilitación y construcción en la antigua Casa Millán, en el centro de Algeciras.

Las obras para rehabilitar y construir viviendas en la antigua Casa Millán ya han comenzado en pleno centro de Algeciras. El emblemático inmueble, situado en la calle Ventura Morón en su esquina con Joaquín Costa y Teniente García de la Torre, inicia así una nueva etapa tras más de veinte años de abandono y deterioro.

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, que dirige la teniente de alcalde Yessica Rodríguez, ha informado este martes de que los trabajos se han puesto en marcha con el preceptivo movimiento de tierras. Como parte del proceso, está previsto realizar una cata arqueológica en uno de los puntos del solar, una actuación habitual en una zona con un importante valor histórico.

Con el inicio de estas nuevas obras, el Ayuntamiento confía en que la recuperación de la Casa Millán permita no solo rehabilitar un edificio con valor patrimonial, sino también contribuir a revitalizar la vida residencial del centro histórico de Algeciras

El proyecto contempla la construcción de doce apartamentos, todos ellos exteriores y con fachada a las tres calles que delimitan el edificio. La nueva edificación también contará con una piscina privada en su interior, configurando un espacio residencial que combinará elementos contemporáneos con la recuperación del carácter tradicional del inmueble.

En lo que respecta al diseño exterior, la intervención mantendrá la esencia de la arquitectura algecireña. La fachada incorporará balcones de forja, miradores acristalados y molduras ornamentales, respetando la estética histórica de un edificio que forma parte del paisaje urbano del entorno de la Plaza Alta.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos, recordando que se trata de un expediente urbanístico complejo que ha requerido años de gestión. Según ha señalado, el proyecto supone “una solución satisfactoria para todas las partes” y permitirá recuperar un espacio que durante años ha proyectado una imagen de abandono en pleno corazón de la ciudad.

La Gerencia Municipal de Urbanismo concedió el pasado 21 de noviembre la licencia para el proyecto básico de rehabilitación y obra nueva de doce viviendas. Aquel paso administrativo desbloqueó una intervención largamente esperada y permitió poner en marcha una actuación que ahora comienza a materializarse sobre el terreno.

La Casa Millán, catalogada con protección de grado 2 en el Plan General de Ordenación Urbana por su notable interés arquitectónico, conserva su histórica fachada del siglo XIX. En su interior tuvo consulta el doctor José María Millán Bozzino, uno de los primeros radiólogos de Algeciras, y durante años también albergó la conocida administración de lotería El Gato Negro.

Las obras de rehabilitación iniciadas en 2019 quedaron paralizadas tras el hallazgo de restos arqueológicos de gran relevancia, entre ellos un pozo medieval de los siglos XIII y XIV y vestigios de un patio islámico tardomedieval. Aquellos descubrimientos obligaron a detener los trabajos y prolongaron durante años la situación de bloqueo del inmueble.