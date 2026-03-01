Plato de loza trianera del siglo XVIII: cerámica funcional y estética

La pieza del mes del Museo de Algeciras para este marzo es un plato hondo de ala ancha con acanaladura en el borde, de fondo plano y base anular. Mide 21,7 centímetros de diámetro y 5 de alto. El estado de conservación es bueno, aunque se encuentra algo fragmentado.

Sobre un fondo blanco estannífero, algo marfileño, aparece una craqueladura fina generalizada, característica tanto del envejecimiento natural como de la composición del vidriado empleado. El uso del blanco se generalizó en la época como fondo ideal para la decoración pintada en azul cobalto, caso de la pieza que nos ocupa. Los motivos decorativos se organizan de forma sencilla. En el centro del plato aparece una representación vegetal esquemática, sin rigor botánico alguno, realizada con trazos rápidos, mientras que el borde del plato contiene de forma radial tres ramilletes de similar factura al anterior y se complementa la decoración con algunas pinceladas finas, dispersas.

El ceramista trabaja con líneas sueltas, manchas compactas y leves barridos del pincel que sugieren, más que describirlos como tal, hojas y pétalos. No es una decoración minuciosa puesto que el trabajo se realizaba a mano de forma seriada como corresponde a una pieza de uso cotidiano, al igual que otros productos como vasijas, cántaros, botijas etc... que eran esenciales en la vida diaria, siendo elementos comunes y de mucha venta.

Esta pieza fue hallada durante una excavación que se realizó en la calle Convento, esquina con Blas Infante, en 1998. Durante la intervención, localizamos en los estratos inferiores, estructuras de viviendas de época islámica con cerámica asociada. Apareció además un potente nivel de fuego que reflejaba el episodio de asedio y destrucción de la ciudad. Ya en niveles superiores constatamos los tres siglos de abandono y por encima del mismo los momentos de refundación de la nueva Algeciras, estrato donde se localizó la pieza que comentamos.

Esta pieza, registrada con el número 2.635, pertenece a la Colección de Loza y Azulejos del Museo de Algeciras y se encuentra expuesta en la sala “La Nueva Ciudad” en la primera planta del edificio del Museo.

Durante más de cinco siglos, Triana se convirtió en uno de los centros alfareros de más prestigio dentro del panorama nacional e internacional. A mediados del siglo XVIII se documenta la existencia de 50 maestros alfareros con un total de 1.200 trabajadores. Las producciones realizadas en los talleres trianeros abarcaron una gran variedad de piezas, desde azulejos decorativos y paneles murales, hasta loza esmaltada figurativa y objetos cotidianos decorados, muchas de las cuales se conservan en museos y colecciones de prestigio tanto de España como fuera de ella.

Estas obras no solo demuestran la pervivencia de tradiciones estéticas locales, sino también la capacidad de adaptación a las modas europeas, integrándose en una producción muy influyente dentro de la cerámica barroca española.