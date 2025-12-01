Mural con mano y cabeza de équido, marcas de identidad en la Cueva de Las Palomas de Tarifa

En la sala de Prehistoria del Museo Municipal de Algeciras, La Tierra y el Hombre, situada en la planta baja, se exhibe un conjunto de reproducciones de arte prehistórico patrocinadas por la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Estas piezas, tras su exposición temporal en el Museo Provincial de Cádiz, fueron donadas al Museo Municipal de Algeciras en 2022. De ellas, hemos seleccionado como Pieza del mes la número de inventario 3.938, realizada, como el resto, por la acreditada artista algecireña Manuela Puerta Medina sobre una base de pasta de madera y resinas, formando un panel 60 centímetros de alto por 130 de ancho.

La artista ha concentrado aquí los dos elementos más importantes de ese conjunto de cuatro cavidades, signadas como Palomas I, II, III y IV, o sea, una cabeza de caballo de Palomas I y la silueta de una mano realizada por pulverización del color (lo que ahora llamamos aerografía), de Palomas III.

En esta sala en general y en particular en esta pieza, se pone especial cuidado en atender a las personas con problemas de visión, tratando de facilitarles el mensaje transmitido por las piezas del museo. En este caso, aparte de un texto informativo en escritura braille, se ha jugado con relieves y texturas, incluso situando en el centro la huella en hueco de una mano, para que el invidente sitúe allí la suya y así poder hacerse una idea aproximada de la pintura original que la artista ha sabido interpretar, transformándola en superficie de tres dimensiones, perfectamente reconocible al tacto si aplicamos a ella nuestra mano.

La representación original es uno de los testimonios más importantes del Arte Paleolítico en el extremo sur peninsular y en ella se ve el plegado o amputación del dedo meñique, algo corriente en estas imágenes. Estos negativos funcionan como huella indirecta, el pigmento no muestra la mano, sino el vacío que deja, creando una presencia marcada por la ausencia.

Las manos se relacionan con actos simbólicos para afirmar identidad, participación en rituales o transmisión de conocimientos dentro del grupo. Esta de Palomas III se ubica en un espacio o soporte reutilizado en distintas épocas y culturas y probablemente seleccionado para uso social o ritual.

Según tradición extendida en Prehistoria, la mano es símbolo universal de humanidad y esta nos hace reflexionar sobre la necesidad ancestral de dejar marca, comunicar identidad y vincularse con el entorno a través del arte.

A la derecha de la imagen, la silueta de una cabeza de caballo (en Palomas I) es una figura naturalista con líneas simples y rasgos básicos, como perfil alargado, hocico prominente e inclinación del cuello. Este dibujo sintético, transmite dinamismo y familiaridad, mostrando como el arte rupestre construía memoria, identidad y conexión con los animales que compartían el paisaje humano e invita a reconocer la mirada de quienes, miles de años atrás, expresaron su mundo mediante líneas mínimas pero cargadas de significado.

Comentan la pieza:

Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, Cronista Oficial de Algeciras y Hugo Alberto Mira Perales, ambos miembros del Grupo PAI-HUM 1130 UCA