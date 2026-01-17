Muere Carlos de las Rivas, un referente del Puerto de Algeciras y un profundo conocedor de su historia

Algeciras, y muy especialmente su comunidad portuaria, llora este sábado la muerte de Carlos de las Rivas, un histórico del Puerto de Algeciras que fue jefe de Servicios Jurídicos y secretario del Consejo de Administración en la Autoridad Portuaria.

El puerto era la vida para Carlos de las Rivas, parte de su trabajo y su hobby. Desde bien pequeño se familiarizó con sus muelles por donde paseaba de la mano de su padre. De hecho, su bisabuelo fue el primer presidente de la entonces Junta de Obras del Puerto. Francisco Vicente Montero negoció entonces la llegada del tren Bobadilla-Algeciras con los británicos. A pesar de que todo auguraba que Carlos se dedicara al negocio marítimo que ostentaba su padre, él estudio Derecho. Después de ser alférez en el Regimiento Extremadura número 15 de Algeciras, en el año 1962, fue letrado sindical en el 69. Sin embargo, también tuvo contacto con el mar en la empresa Vapores Punta Europa que su padre había heredado de la familia. Fue jefe de personal y asesor jurídico. También fue letrado del FOGASA, delegado del INEM y de la Inspección de Trabajo.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hehco llegar su pésame, tanto en nombre propio como en representación del equipo de Gobierno, a la familia y allegados de De las Rivas. "Siempre será recordado no solo por su trayectoria profesional, sino también por su profundo amor por el puerto y por la ciudad de Algeciras, a la que dedicó gran parte de su vida. Era un hombre luchador, de gran compromiso y entrega, que siempre trabajó con rigor y pasión”, afirma el regidor.

“Su figura deja una huella imborrable en la comunidad portuaria y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerle, pues era querido y admirado por todos. Esta pérdida es un golpe muy duro para Algeciras, y nos recuerda el valor de quienes construyen nuestra ciudad con esfuerzo y dedicación”, concluye Landaluce.