Muere Andrés Cerrillo Márquez, antiguo interventor del Ayuntamiento de Algeciras

La asociación AEPA 2015 y el Ayuntamiento de Algeciras han comunicado con profundo pesar el fallecimiento a los 89 años de Andrés Cerrillo Márquez, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público en la ciudad.

Durante muchos años, Cerrillo formó parte del cuerpo de funcionarios municipales, desempeñando el cargo de interventor con entrega, honestidad y profesionalidad. Entre 2006 y 2011 ejerció también como presidente de la plaza de toros Las Palomas.

Su labor fue reconocida tanto por sus compañeros como por los vecinos, que lo recuerdan por su cercanía y compromiso con Algeciras. Desde la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015) han destacado que Andrés “deja una huella imborrable” y han expresado su pésame a la familia, amigos y seres queridos, recordándolo como “un amigo leal, un compañero generoso y una persona profundamente querida por todos”.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, también ha trasladado sus condolencias en nombre propio y del Consistorio, asegurando que “nunca olvidaremos a Andrés, un gran hombre, que ejerció como interventor durante años, con dedicación y profesionalidad, al cual todo el que le conocía guarda un inmenso cariño”.

El recuerdo de Andrés Cerrillo Márquez permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron con él su trayectoria personal y profesional.