Muere Águeda Cruz, concejal de Educación en Algeciras en la década de 2000

La concejal Águeda Cruz, en una imagen de su etapa como concejal en Algeciras.

La ciudad de Algeciras llora este viernes la muerte de Águeda Cruz Escalona, quien desempeñó responsabilidades de gestión en el Ayuntamiento de la ciudad en la década de 2000, llegando a dirigir la Delegación de Educación.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado su dedicación al servicio público y su compromiso con la ciudad, especialmente en el ámbito educativo, así como una vocación de trabajo por Algeciras "que formaba parte de una arraigada tradición familiar de implicación municipal". Cruz formó parte del Partido Andalucista.

El regidor ha expresado sus condolencias a familiares y allegados de la fallecida, reiterando el reconocimiento institucional a su trayectoria y a la labor desarrollada en favor de la ciudad durante su etapa como miembro de la Corporación.