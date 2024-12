Mio cugino italiano

Ho un cugino italiano. Naturalmente, qualcuno potrebbe giustamente dirmi: "E a me che importa?" O potrebbe rispondere che ha un cugino inglese. Bene, io credo che non sia la stessa cosa avere un cugino italiano che averne uno lituano o finlandese. L'Italia e gli italiani hanno prestigio. Se a lei piace la musica italiana degli anni '60, diciamo Pepino di Capri, senza nemmeno risalire ad Arcangelo Corelli, allora è un appassionato d'arte rinascimentale; se è cattolico, sarà felice di avere un papa di Roma che prima sia stato Patriarca di Venezia, per esempio, e non un freddo teologo teutonico. Bene, prima di proseguire dirò che, oltre a questo, ho anche un cugino inglese, ma questa è un’altra storia. La ragione di questa parentela così variegata è che io vengo da Algeciras, una terra cosmopolita.

Mio cugino Vincenzo ha la mia stessa età e due cognomi italiani, ed è il frutto di una storia d'amore che potrebbe essere la trama di uno di quei film con Ingrid Bergman degli anni '50 del secolo scorso. Suo padre, Nino, ufficiale della Regia Marina, era l'ufficiale delle comunicazioni del consolato italiano di Algeciras durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi una figura importante nelle operazioni sottomarine contro la flotta inglese a Gibilterra.

Alla fiera del 1942, Vincenzo conobbe una ragazza algecireña, Rosita Sambucety, di cui si innamorò. La resa dell'esercito italiano e la successiva firma dell'armistizio, nel settembre del 1943, portarono Nino in un campo di concentramento inglese in Tunisia, dove fu tenuto a "pane e acqua" per un periodo. Ma il ricordo della bellezza, eleganza e simpatia di Rosita era il suo miglior alimento e dava forza alla vita di quest'uomo. La speranza di un incontro e di una vita felice insieme lo fece superare le enormi difficoltà di quei tempi difficili, pieni di ostacoli e difficoltà.

Manuel Fernández Guerrero, Pilar Pintor e Vincenzo Roberto Pellegrini Sambucety,

Qualcuno può immaginare oggi una relazione esclusivamente epistolare mantenuta per cinque anni tra due innamorati? La volatilità delle relazioni affettive nell'era attuale della immediatezza, della banalità di Facebook e di WhatsApp, rende difficile credere che cose del genere siano accadute e che forse stiano ancora accadendo. Loro dovettero essere scrutinati dalla censura, alla quale la corrispondenza era sottoposta sia in Italia che in Spagna, sopportare le battute di familiari e amici sul dubbio ritorno dell'italiano, la prova del tempo e della lontananza. Ma sì, l'italiano tornò e si sposò con Rosita nella chiesa di Nostra Signora della Palma nel 1948, cinque anni dopo la sua partenza da Algeciras, cinque anni di calamità, ma anche anni pieni di progetti per il futuro.

Vincenzo nacque un anno dopo e, durante alcuni pochi estati da bambino, veniva a visitare sua nonna, che era mia prozia. Passarono 60 anni da quando Vincenzo venne per l'ultima volta ad Algeciras, fino a quando lo scorso mese di settembre è tornato a trovarci. A parte la Plaza Alta, meglio detto, a parte la chiesa della Palma e l'edificio del Municipio, tutto gli era estraneo.

La vecchia casa in calle Convento, da cui vedeva il Rocca di Gibilterra, era scomparsa da molti anni. Del quartiere di fanteria non rimaneva nulla, tranne la musica della ritirata notturna, che vive solo nella nostra memoria. I nobili edifici con finestre a vetri, così comuni in quella strada, erano stati abbattuti senza eccezione.

Vincenzo, un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri italiano, ci parlò in una conferenza tenutasi al Centro Documentale José Luis Cano della presenza italiana ad Algeciras. Gli algecireños Sambucety, Sanguineti, Ottone, Parodi, Bonani, Bianchi e molti altri sono, principalmente, discendenti di genovesi che giunsero sulle nostre coste nel XIX secolo, alcuni fuggendo dalla dominazione francese della loro terra natale, altri in cerca di una vita migliore. E un gruppo più ristretto, come marinai subacquei, venne a combattere per il loro paese all'inizio degli anni '40. Tra loro, suo padre, Nino, che si innamorò di una ragazza di Algeciras. Quindi mio cugino è un italiano speciale.