En la Feria de Algeciras no sobra nadie. No todo (aunque casi) consiste en cantar, bailar, comer y beber, sino que también hay espacio para la cultura y el deporte en los días de Feria. Aunque sea por unas horas, las que sirvieron para entregar ayer en la caseta municipal los premios del concurso de microrrelatos y los de las competiciones de F7 Andrés Mateo.

El certamen literario va ya por su séptima edición dedicada a ensalzar la gran fiesta especial: con él se anima a los alumnos de Educación Primaria y de adultos a plasmar por escrito sus vivencias de la Feria Real. En total se han presentado 65 trabajos al certamen y el acto de entrega congregó a numerosos alumnos y docentes, así como a sus familiares, que quisieron acompañarlos en este día.

En educación permanente han ganado José María Fernández Álvarez, del centro de educación permanente (Ceper) Río de la Miel, con su microrrelato titulado ¿Cualquier feria? ¡No!; Francisco J. García López, del Ceper Juan Ramón Jiménez, con su Carta a mis feriantes; y Carmen Sánchez Gómez, del Ceper Al-Yazirat, con Microrrelato de la feria de Algeciras.

En Educación Primaria los ganadores han sido: Unai Navarrete González, del CEIP Alfonso XI, con el microrrelato El Barco Vikingo; Indira Núñez Valencia, del CEIP Andalucía, con La Feria; y Marta Faleiro Montero, del Colegio Nuestra Señora de los Milagros, gracias a Mi feria.

Todos los ganadores recibieron regalos por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, cámaras fotográficas en el caso de Educación Primaria y en el caso de la Educación de adultos, en unos libros electrónicos, además de disfrutar de una posterior convivencia en la caseta municipal.

La delegada de Educación, Laura Ruiz, agradeció tanto a docentes como a alumnos la participación en este concurso, animó al resto de centros educativos de la ciudad a hacerlo en años venideros, y resaltó que “es gratificante y enriquecedor ver cómo dos generaciones diferentes plasman sus vivencias de la feria desde distintas perspectivas, lo cual sin duda resulta positivo para que jamás se pierdan nuestros recuerdos, nuestra esencia, y por supuesto para que los más pequeños aprendan de los mayores y quieran a Algeciras y a su Feria Real, viviéndola siempre como lo que es, nuestra fiesta mayor por excelencia”.

La segunda entrega del día fue la protagonizada por los deportistas de las competiciones de F7 Andrés Mateo. Han participado en este torneo más de 700 jugadores entre los 38 equipos que componen las tres categorías y los ganadores recibieron ayer sus premios de manos del alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por el resto del equipo de gobierno y algunos miembros de los distintos grupos de la Corporación Local.

Ayer era día para otro reconocimiento, en este caso a los policías locales que forman parte del dispositivo de seguridad de la Feria Real, que recibieron la visita del regidor y varios concejales.

Y también fue la jornada en la que los más mayores de la Feria celebraron su tradicional almuerzo de convivencia: desde las dos de la tarde más de 150 personas de la tercera edad procedentes del Centro de Pensionistas de la Unión del Cobre, del Proyecto Vida Saludable y las Residencias de Miramar y San José Artesano disfrutaron del menú y la compañía. Era el preludio de una tarde y noche animadas, la previa de otro de los días grandes, el miércoles festivo local.