Una marcha recorre Algeciras contra el nuevo CIE en Botafuegos: "Recorta los derechos a migrantes y refugiados"

Algeciras/La Coordinadora CIEs No Cádiz se ha manifestado este sábado en Algeciras contra la próxima apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Botafuegos.

Aproximadamente medio centenar de personas inició la marcha que arrancó en La Piñera, junto a la antigua cárcel y actual CIE, y que atravesó el centro de la ciudad hasta la localización de la nueva instalación construida por el Ministerio del Interior en la zona de Botafuegos, junto al centro penitenciaro del mismo nombre.

La tercera marcha social ha vuelto a expresar su rechazo a los centros de internamiento de personas extranjeras. "Un despilfarro de dinero, cuando en la comarca tenemos tantas necesidades de inversión, faltan recursos en materia sanitaria, no solo materiales sino también de personal. Por no mencionar otras necesidades de infraestructuras, educación o medioambientales", lamenta la Coordinadora CIEs No Cádiz.

El Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, que será el más grande de España, viene postergando su inauguracón, que en un principio fue anunciada para el pasado vernao y que después se fijó para antes de que finalice 2024. Así lo aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita al puerto de Algecias el pasado mes de junio.

Los coordinadores de CIEs No en la provincia leyeron el siguiente manifesto tras la marcha:

"Hemos llegado desde el CIE viejo, una antigua cárcel, a las puertas del Nuevo CIE. Estamos en la mitad del campo pero ojo, junto a dos centros penitenciarios. Qué casualidad, ¿no había mejor sitio para instalar un CIE?".

"Hemos llegado después de pasar por varias instituciones muy relacionadas con el CIE, la estación de autobuses, el Ayuntamiento, la comisaria, los juzgados y, ahora, ante el nuevo CIE. Este edifico tan nuevo y aseado pretenden usarlo para privar de libertad a inmigrantes, donde pueden ingresar hasta un máximo de 507 personas".

"Ha costado unos 30 millones de euros. Mejor dicho, nos ha costado a los ciudadanos, pues esto sale de nuestros impuestos y de los europeos. ¿Cuántas carencias que hay en nuestra comarca se podrían haber paliado con ese dinero?".

Marcha contra el nuevo CIE de Algeciras. / Andrés Carrasco

"Este nuevo CIE es fruto del empuje entusiasta que se ha dado desde el ministerio del Interior tanto del PP, con Juan Antonio Zoido, como del PSOE, con Grande-Marlaska y no nos podemos olvidar del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aquel que dijo que no quería un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), porque traería más inseguridad a la ciudad".

"El CIE de Botafuegos en Algeciras será el mayor centro de internamiento de personas migrantes del Estado, con capacidad para 507 personas. Si tenemos en cuenta que el total de plazas en los CIE -Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Algeciras viejo- es de 1142 y el nuevo CIE de Algeciras tiene 507, será el 43,40% del total de plazas existentes en la península en la actualidad. Se trata de uno de los centro de internamiento más grandes de toda Europa. En este CIE podrá internar también a familias, mujeres e incluso, personas con discapacidad".

"El Centro de Internamiento de Extranjeros en la comarca desde 1991 ha pasado por distintos espacios, desde locales en el puerto de Tarifa, comisarias, viejos cuarteles como el de la Isla de las Palomas en Tarifa, polideportivos, hasta llegar a la antigua cárcel de Algeciras. Hoy, la Unión Europea a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado recientemente, una vez más, recorta los derechos de las personas migrantes y refugiadas, se les criminaliza priorizando el cierre de fronteras y se les obliga a jugarse la vida dificultando su acceso por vías seguras".

"A través de fondos transferidos a terceros países, se financia la vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras, como ejemplo, los centro de detención de Turquía y Albania, así como la violencia en territorios de tránsito cómo Libia, Argelia o Marruecos, entre otros".

"Emigrar no es un delito, en un derecho reconocido por el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", termina el manifesto de la Coordinadora CIEs No.