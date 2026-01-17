Luto en Algeciras por la muerte de Fernando Pizarro, ex concejal y alma mater del Pastores

Algeciras ha conocido este sábado el fallecimiento de Fernando Pizarro, quien formó parte de la primera Corporación democrática del Ayuntamiento de Algeciras, constituida tras las elecciones municipales de 1979 y presidida por el entonces alcalde Francisco Esteban Bautista.

Fernando Pizarro fue el primer concejal de Deportes de la democracia, cargo que desempeñó entre 1979 y 1983, una etapa clave para la reorganización y el impulso de la actividad deportiva en la ciudad. Durante esos años destacó por ser un hombre justo, comprometido y un gran organizador, sentando las bases del desarrollo del deporte municipal en la ciudad de la Bahía.

Su vinculación con el deporte algecireño se mantuvo a lo largo de toda su vida. Especialmente recordado es su papel en la Unión Deportiva Pastores, club del que fue directivo, secretario técnico y auténtico alma mater. En 2009, Pizarro dio un paso al frente en uno de los momentos más delicados de la entidad y asumió la responsabilidad de liderar una gestora con el objetivo de salvar al club tras la dimisión del entonces presidente, Juan Gandiaga.

Aquel grupo de socios, encabezado por Fernando Pizarro, trabajó para hacer frente a la grave crisis económica que atravesaba la UD Pastores, afrontando el pago de las nóminas adeudadas a los jugadores y tratando de construir una plantilla competitiva para la Primera Andaluza, categoría a la que el equipo había ascendido de forma brillante esa misma temporada.

La desaparición de Fernando Pizarro supone una importante pérdida para el deporte y la vida municipal de Algeciras, que despide a una figura clave en la historia democrática del Ayuntamiento y a un referente del fútbol local, siempre ligado al trabajo silencioso, al compromiso y al servicio a su ciudad.