Jesús Lupiáñez reivindica la importancia de los libros en la sociedad actual en su pregón de Algeciras

"Saber se puede de muchas maneras, como dijo María Zambrano, pero no sin libros; no hay cultura y educación sin libros. Todos los conocimientos y valores del mundo occidental los hemos mamado en ellos. Una sociedad libre no puede dejar de leer de todo". Son algunas de las reflexiones que ha hecho este viernes 19, Jesús Lupiáñez en su pregón de la 37 edición de la Feria del Libro de Algeciras.

El presidente de la Fundación María Zambrano y también alcalde de Vélez-Málaga, con lazos familiares en la ciudad, ha pregonado desde el corazón, una parte fundamental para la pensadora veleña, con numerosos recuerdos de su infancia y juventud con su familia algecireña, muchos de ellos presentes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras, donde se ha celebrado el acto.

"Que esta 37 edición de la Feria del Libro se dedique a María Zambrano hay que agradecerlo desde el corazón, tan importante en ella y que lo refleja en todo su pensamiento", ha comenzado Jesús Lupiáñez, quien ha recordado sus numerosas estancias en la ciudad. "En estas tierras me he sentido siempre como en casa y hoy al volver y pasear por la Plaza Alta me he vuelto a llenar de emoción", ha asegurado.

Lupiáñez ha tenido palabras para el escritor algecireño de José Luis Cano y su relación de amistad con María Zambrano de la que la Fundación guarda las cartas que se escribieron durante 30 años cuando el hijo predilecto de Algeciras dirigió la revista Ínsula en Málaga. "Quiero reivindicar la figura de José Luis Cano como uno de los escritores más importantes y valedor de la literatura del siglo XX", ha manifestado.

También ha mostrado su aprecio por Algeciras a la que considera una de las ciudades más importantes de España con un motor social y económico importantísimo como es el puerto. "Pero nada tendría importancia si descuidara su aspecto cultural y me consta que no lo hace, la cultura sustenta todo el edificio. En Algeciras conviven 129 nacionalidades por lo que es importantísimo fomentar los valores de tolerancia en su sentido más amplio", ha asegurado.

"No son buenos tiempos para la lírica y los libros no pasan por su mejor momento. Tenemos que seguir luchando para que la historias de los libros nos hagan poner los pies en el suelo", ha añadido.

El alcalde de Vélez-Málaga ha reivindicado la cultura en la calle, a disposición de los ciudadanos. "La cultura no es verdadera si está en una institución, por eso son tan importantes las ferias del libro. Hoy María Zambrano sale a estas calles para echar un vistazo intuitivo al mundo", ha concluido.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado las buenas relaciones de los ayuntamientos de ambas ciudades y ha puesto la insignia de la ciudad a su homólogo de Vélez-Málaga.

Juntos han inaugurado oficialmente la Feria del Libro en la Plaza Alta, en la que se celebraba un cuentacuentos con la autora Carmen Quirell, una actividad en torno a la literatura infantil bajo el título Aprender con Dislexia. Método de lectura y escritura con cuentos emocionales.

Exposición María Zambrano

El Centro Documental José Luis Cano ha acogido este viernes la inauguración de la exposición María Zambrano: La aurora del pensamiento, de la Fundación María Zambrano y del Centro Andaluz de las Letras. La muestra, que se ubica en la sala Manuel Fernández Mota, hace un recorrido por la vida y obra de la escritora malagueña a través de unos fotopaneles, cuando se conmemora el 120 aniversario de su nacimiento. Del mismo modo, también ha tenido lugar la presentación del libro Flamenkoz, de Fernando Trujillo. Esta obra, que tendrá su representación teatral en el Teatro Municipal Florida el 24 de abril a cargo de alumnos del colegio Huerta de la Cruz, narra la historia del viaje del Mago de Oz pero centrado en Paco de Lucía y otros personajes relacionados con el flamenco.