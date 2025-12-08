Landaluce alerta sobre la vulnerabilidad del Campo de Gibraltar tras el último accidente en la A-7

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado su profunda preocupación por el accidente ocurrido este lunes festivo en la autovía A-7, a la altura de Los Barrios, en el que se vieron implicados un camión y un turismo. El siniestro dejó varios heridos y provocó un colapso circulatorio que se prolongó durante horas, afectando a miles de vecinos y transportistas.

Landaluce señaló que el accidente se produjo “en uno de los momentos de mayor movilidad del año, en pleno puente y con miles de vecinos realizando compras navideñas”, lo que intensificó el impacto en toda la comarca.

El alcalde destacó la vulnerabilidad de la comarca ante este tipo de incidentes, recordando que la A-7 es “la única vía de salida real del Campo de Gibraltar”. Según Landaluce, las retenciones seguían siendo importantes incluso al mediodía, afectando directamente a trabajadores, familias y transporte de mercancías.

En un comunicado, Landaluce trasladó su apoyo a las personas heridas y agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia, la Guardia Civil y el personal sanitario.

El regidor reiteró su exigencia al Gobierno de España de mejoras urgentes en las infraestructuras de la comarca. “No podemos permitir que el Campo de Gibraltar quede paralizado cada vez que se produce un accidente. Necesitamos soluciones, alternativas reales y una planificación que responda al volumen de tráfico que soporta esta zona estratégica”, afirmó.

“El incidente de hoy evidencia que no estamos ante un problema puntual, sino estructural. Nos debemos preguntar si los ciudadanos del Campo de Gibraltar merecen vivir en esta situación de inseguridad e incertidumbre constante”, concluyó Landaluce.