La Junta lanza 90 plazas gratuitas para formarse en IA y Realidad Virtual en Algeciras

El Campo de Gibraltar se prepara para dar un salto tecnológico. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía acaba de abrir el plazo de inscripción para dos formaciones que prometen marcar la diferencia en el currículum de quienes las completen: "Programación de IA y Big Data aplicables a entornos 5G" y "Programación de soluciones de Realidad Virtual y Aumentada aplicables a entornos 5G". Y lo mejor de todo: son completamente gratuitas, no exigen conocimientos previos y comenzarán a impartirse en el Puerto de Algeciras a partir de febrero.

La oportunidad no podría llegar en mejor momento. La Inteligencia Artificial, el Big Data y la Realidad Virtual están revolucionando el mercado laboral en prácticamente todos los sectores. Desde la industria y la logística —sectores clave en el entorno del Campo de Gibraltar— hasta la modernización de servicios y empresas, la demanda de profesionales cualificados en estas tecnologías no deja de crecer.

Estos cursos forman parte del Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación. Cada uno de los dos programas ofrece 45 plazas gratuitas, lo que suma un total de 90 oportunidades para quienes quieran subirse al tren de la transformación digital.

Formación accesible para todos los perfiles

Una de las ventajas más destacadas de estos cursos es su accesibilidad. Los requisitos son mínimos: basta con contar con el título de Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio. No se requieren conocimientos previos sobre IA, Big Data o Realidad Virtual, lo que abre las puertas a personas de perfiles muy diversos que deseen reconvertirse profesionalmente o dar un giro a su carrera.

Aunque están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas —que tendrán preferencia para cubrir el 70% de las plazas—, también podrán acceder trabajadores en activo interesados en actualizar sus competencias y mejorar su empleabilidad. Una flexibilidad que reconoce que el aprendizaje continuo es clave en un mundo laboral en constante evolución.

150 horas que combinan teoría y práctica

Cada curso tiene una duración de 150 horas, distribuidas estratégicamente para facilitar el aprendizaje: 30 horas presenciales y 120 en modalidad online. Esta combinación permite al alumnado adquirir tanto los fundamentos teóricos como las habilidades prácticas necesarias para desarrollar dispositivos conectados y aplicarlos en entornos urbanos inteligentes mediante tecnología 5G.

Las clases presenciales se celebrarán en un aula del Puerto de Algeciras, en turno de tarde, con tres turnos diferentes para adaptarse a las distintas circunstancias personales y profesionales de los participantes. Esta flexibilidad horaria facilita el acceso no solo a residentes de Algeciras, sino a personas de toda la comarca del Campo de Gibraltar.

Además, las tutorías prácticas garantizan que el alumnado no se quede solo con la teoría: podrá poner en práctica lo aprendido y resolver dudas de manera personalizada, lo que aumenta significativamente las posibilidades de asimilar los conocimientos y aplicarlos después en el mundo real.

Cómo inscribirse

El proceso de inscripción es sencillo y completamente digital. Las personas interesadas pueden consultar toda la información y formalizar su solicitud a través de la web oficial del Programa de Formación en Tecnologías 5G (https://formacionprograma5g.es) o mediante la Oficina Virtual para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Dada la limitación de plazas y el atractivo de la propuesta formativa, se recomienda no demorar la inscripción.