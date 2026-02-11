IU reclama una investigación independiente sobre las irregularidades en las oposiciones a la Policía Local en Algeciras

Izquierda Unida Algeciras ha reclamado este miércoles una investigación independiente para analizar las presuntas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local en la ciudad.

Para la formación, "no pueden quedar en saco roto" las consideraciones de la sentencia publicada este miércoles por Europa Sur por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras que ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa penal iniciada por el Ayuntamiento contra una psicóloga municipal que intervino como colaboradora técnica en el proceso. La sentencia concluye que no solo no existe indicio alguno de criminalidad en la actuación profesional de la denunciada, María Victoria del Águila, sino que esta llevó a cabo su labor "bajo la mirada y presión [...] por parte de los miembros del tribunal calificador y de miembros del Ayuntamiento".

A la vista de estas presiones recogidas en la sentencia, IU resalta que el fallo "da por probados comportamientos inaceptables e ilegales en el proceso" que merecen ser analizados por una comisión independiente.

“Cualquier irregularidad en un proceso de selección pública de funcionarios debe estar presidido por los principios de igualdad, mérito y capacidad y parece que el que nos ocupa ha hecho aguas en alguno de ellos, siendo por ello que se debe arrojar luz ante un asunto de esta gravedad”, según la coordinadora local de IU, Purificación Alonso.

Relacionado Un juzgado archiva la denuncia del Ayuntamiento de Algeciras contra una funcionaria y apunta que sufrió presiones

Para esta formación política resulta "especialmente preocupante" el hecho de que las controversias dirimidas en la sentencia hagan referencia a la evaluación psicológica de personas aspirantes a agentes de la autoridad y que portan armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

“La idoneidad psicológica de una persona que ostenta la categoría de policía es, a nuestro criterio, un elemento esencial y en este caso se ha puesto en duda para algunos aspirantes, un hecho que consideramos sumamente preocupante. Una persona aspirante a policía local puede tener más o menos pericia en Derecho Administrativo o en conocimiento de las ordenanzas, lo que en ningún caso puede tener son problemas de orden psicológico”, según IU.

La formación lamenta que la sentencia pone en entredicho la ecuanimidad municipal en el proceso selectivo y resalta que el Consistorio aportara al tribunal documentación manipulada. “Nada de esto puede ser pasado por alto y es por ello que instamos al alcalde, José Ignacio Landaluce, a actuar para salvaguardar el prestigio de la institución, tan castigado en los últimos tiempos por la nefasta gestión del gobierno del PP”, concluye Alonso.