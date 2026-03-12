El segundo Concurso de Fotografía de Algeciras refuerza la promoción turística de la ciudad

El segundo Concurso de Fotografía de Algeciras continúa suscitando interés en la agenda cultural de la ciudad tras confirmar una notable participación desde su apertura. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con la empresa Vendo Ideas Marketing y promovida por el aficionado a la fotografía Javier Ortega, ha despertado bastante interés entre vecinos, visitantes y amantes de la imagen artística, presentandose como una propuesta que combina creatividad y promoción turística.

El objetivo es doble. Por un lado, fomentar la participación ciudadana a través de la fotografía como herramienta creativa. Por otro, generar un archivo visual que permita mostrar la riqueza patrimonial y paisajística de la ciudad a través de exposiciones en distintos puntos de la ciudad.

Las bases del concurso establecen que cada participante debe presentar tres fotografías artísticas de la ciudad acompañadas de un breve texto explicativo que contextualice la imagen o describa el lugar retratado. El tema es completamente libre, lo que abre la puerta a una gran diversidad de enfoques visuales. Entre los motivos más habituales se encuentran el puerto de Algeciras, las playas, espacios naturales, restos históricos, así como escenas de tradición local como la Feria Real o la Semana Santa.

Una de las principales novedades del certamen reside en su sistema de difusión posterior. Las fotografías seleccionadas se exhibirán en displays tipo roll-up instalados en distintos puntos estratégicos de la ciudad como hoteles, edificios municipales y espacios culturales. Cada imagen estará acompañada de un código QR que permitirá a los visitantes acceder a una explicación detallada de la fotografía y a un mapa con la localización exacta del lugar capturado.

Esta fórmula pretende convertir el concurso en una herramienta de promoción turística dinámica, invitando a quienes visiten la ciudad a recorrer los espacios fotografiados y descubrir nuevos rincones de Algeciras.

Entre los emplazamientos previstos para acoger estas exposiciones destacan instalaciones municipales y espacios de tránsito como el Centro Documental, el Salón de Plenos, museos, parques urbanos o zonas de ocio. De esta forma, las fotografías pasarán a formar parte de un recorrido cultural que conectará distintos puntos de la ciudad.

El certamen permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril, fecha límite para la presentación de trabajos. Los organizadores animan a todos los interesados a participar y compartir su visión personal de Algeciras, destacando que no es necesario ser fotógrafo profesional para formar parte del proyecto.

El fotografo Javier Ortega, promotor de este concurso.

El ganador del concurso verá sus tres fotografías expuestas en varios hoteles de la ciudad, una iniciativa que busca reforzar la proyección turística del certamen y ofrecer a los visitantes una mirada artística sobre el municipio. Con esta exposición, las imágenes premiadas actuarán como una carta de presentación visual de Algeciras ante quienes llegan a la ciudad.

La segunda convocatoria confirma el creciente interés por esta propuesta cultural y se consolida como una cita anual para fotógrafos y amantes de la imagen que quieran mostrar la esencia de Algeciras desde una perspectiva artística.