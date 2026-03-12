Un hostelero y un policía salvan la vida de un hombre tras desplomarse en el centro de Algeciras

La rápida reacción de un ciudadano y de un agente de la Policía Local evitó una tragedia a primera hora de la mañana en pleno centro de Algeciras. Un hombre de 79 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando caminaba por la céntrica calle Alfonso XI logró sobrevivir gracias a la intervención inmediata de ambos, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron pocos minutos antes de las ocho y media de la mañana de este miércoles. Antonio Crespo Milla, gerente de la cafetería Ópera 17, observó desde el interior del establecimiento cómo un viandante se desplomaba de forma repentina mientras transitaba por la calle Convento. Salió corriendo para socorrerle y comprobó que el hombre no respiraba y no tenía pulso.

Ante la gravedad de la situación, pidió que avisaran al agente de la Policía Local que en ese momento prestaba servicio de seguridad en la Casa Consistorial. El policía, Andrés Brun Quintero, acudió de inmediato al lugar y comenzó junto al hostelero a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba asistencia médica urgente.

El agente preparó además el desfibrilador eléctrico semiautomático (DESA) instalado en el patio del Ayuntamiento, que fue trasladado hasta el lugar. Al mismo tiempo, desde el equipo de transmisiones del policía se solicitó apoyo de otras unidades y la presencia de un equipo sanitario, gestiones coordinadas desde la Sala del 092 de la Jefatura.

Pese a los esfuerzos iniciales, el hombre continuaba sin pulso ni latido cardíaco, por lo que se le aplicaron dos descargas con el desfibrilador. Poco después llegaron dos dotaciones de la Unidad de Seguridad y Convivencia Ciudadana (USEC) y otra de la Unidad de Respuesta Operativa (URO), que aportó un segundo desfibrilador. Los agentes continuaron con las maniobras de RCP hasta la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias 061, cuyo equipo médico confirmó que el hombre había sufrido un infarto.

Una vez estabilizado y ya con respiración, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa, escoltado por un vehículo radiopatrulla de la Policía Local que abrió paso a la ambulancia hasta el centro sanitario. Allí quedó ingresado en la sala de paradas, con pulso y respiración espontánea.

El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, felicitó públicamente a todos los intervinientes en el operativo, especialmente al agente Andrés Brun y a Antonio Crespo.