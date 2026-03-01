En 1342, el rey Alfonso XI de Castilla emprendió una de las campañas más importantes de su reinado al movilizar a la nobleza castellana y a un ejército bien equipado desde Sevilla hacia el sur, con el objetivo de conquistar Algeciras, un enclave estratégico bajo dominio musulmán. La ciudad, conocida entonces como Al-Yazira Al-Jadra, estaba situada frente al Estrecho de Gibraltar y contaba con murallas robustas, torres defensivas y un puerto protegido, lo que la convertía en un bastión clave para el Reino de Granada y un punto de control del comercio y el tránsito militar entre África y la península.

El asedio se prolongó casi tres años, siendo uno de los más largos de la Edad Media española. Las tropas castellanas establecieron un cerco total que bloqueaba tanto el suministro de alimentos como la entrada de refuerzos. Alfonso XI desplegó ingenieros y especialistas en asedios que construyeron torres de asalto, balistas y maquinaria bélica diseñada para derribar murallas y desgastar a los defensores.

La resistencia de la ciudad fue tenaz: los habitantes y las tropas musulmanas hicieron uso de su conocimiento del terreno y de los recursos locales, enviando comunicaciones y suministros a través de rutas ocultas. Sin embargo, los defensores también sufrieron las consecuencias del asedio: escasez de alimentos, enfermedades afectaron a la población y al ejército del Reino de Granada.

Tras años de intenso combate, Algeciras finalmente se rindió en marzo de 1344. Alfonso XI ordenó la demolición parcial de sus murallas y fortificaciones, buscando evitar que la ciudad volviera a convertirse en un centro militar musulmán. Esta victoria permitió a Castilla asegurar el control del Estrecho de Gibraltar, reforzando su presencia en la entrada al Mediterráneo y preparando futuras ofensivas contra el Reino de Granada bajo dominio musulmán.

Tras la conquista, se inició la fundación de una nueva ciudad cristiana sobre parte de la antigua Algeciras. La población original fue parcialmente despoblada y las nuevas construcciones reflejaron la influencia arquitectónica y administrativa castellana. Esta transformación consolidó a Algeciras como un puerto estratégico, punto estratégico y logístico entre continentes durante siglos.

Hoy, este legado histórico se refleja en su relevancia económica y marítima: Algeciras es actualmente el primer puerto de España y uno de los más importantes de Europa, recordando que su posición estratégica ha sido decisiva tanto en la historia medieval como en la globalización. La victoria de Alfonso XI no solo cambió el curso de la Reconquista, sino que sentó las bases de la importancia geopolítica y comercial de la ciudad hasta nuestros días.